Дело врачей Белой и Сушкевич в Калининграде: в начале июня будет сформирована коллегия присяжных

В Калининградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя роддома № 4 Елены Белой и врача-анастезиолога-реаниматолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич. СУДИТЬ БУДУТ ПРИСЯЖНЫЕ Врачей обвиняют в убийстве новорожденного (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого Елене Белой предъявлено обвинение как к организатору преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). По сообщению пресс-службы суда, заявленное стороной защиты ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей удовлетворено судом. - Следующее судебное заседание, на котором будет осуществляться отбор присяжных заседателей, состоится 8 июня 2020 года,, - говорится в сообщении суда. - Формирование коллегии присяжных заседателей производится в закрытом судебном заседании. ВЕРНИТЕ ДЕЛО ПРОКУРОРУ Интересно, что до подачи ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом присяжных адвокаты врачей просили суд вернуть дело прокурору. Поскольку, по мнению защитников, в них присутствуют противоречия, которые делают невозможным составление так называемого вопросного листа – списка вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям для вынесения решения по делу. - Суд сам поставил перед сторонами вопрос о возможности формулирования вопросного листа в существующей редакции обвинительного заключения, - рассказал Камиль Бабасов, адвокат Элины Сушкевич. - Для нас очевидно, что на основании материалов дела на данный момент сформировать вопросный лист не представляется возможным. Слишком много нестыковок в утверждениях обвинения. Например, с одной стороны, судебная экспертиза сделала заключение о том, что ребенок родился жизнеспособным, без несовместимых с жизнью аномалий развития и высокой вероятностью благоприятного исхода. С другой стороны, утверждается, что обвиняемые, осознавая высокую вероятность летального исхода, совершили преступление для того, чтобы не портить показатели перинатальной смертности. Эти выводы следствия взаимоисключающие. Мы продолжаем верить, что коллегия присяжных сможет беспристрастно рассмотреть материалы дела и вынести справедливое вердикт. Характеризуя итог предварительного слушания дела Тимур Маршани, адвокат Елены Белой, отметил в Фейсбуке, что в деле «субъективная сторона состава преступления не была достаточно описана в обвинительном заключении». - Самое главное - не указан мотив преступления, - сообщил Тимур Маршани. - Были общие фразы относительно нарушения статистической отчетности и погрешности в количестве погибших детей в роддомах России, и организация убийства ребенка связана с такой позицией Елены Белой и Элины Сушкевич. ОТМЕНИТЕ ДОМАШНИЙ АРЕСТ Также адвокаты Элины Сушкевич заявили о том, что будут продолжать настаивать на отмене домашнего ареста, поскольку считают эту меру пресечения избыточной. 30 апреля прошло первое предварительное заседание суда по делу врачей. В рамках суд продлил подсудимым домашний арест на шесть месяцев – до октября 2020 года, увеличив время прогулок Элине Сушкевич и Елене Белой до 3-х часов. При этом, несмотря на ходатайства потерпевших и прокуратуры, суд не запретил пользование интернетом, распространив лишь запрет на общение по телефону и на интернет-мессенджеры. Пока все указанные ограничения для обвиняемых сохраняются.