2020-05-22T19:42:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Красавица-фельдшер "скорой", за судьбой которой следит весь Калининград, все-таки заразилась коронавирусом

Екатерина Куландина рассказывает в соцсетях о том, что с ней происходит в Центральной городской больнице, куда она попала с подозрением на COVID-19
Александр КАТЕРУША
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"Комсомолка" и все калининградцы желают Кате скорейшего выздоровления."Комсомолка" и все калининградцы желают Кате скорейшего выздоровления.Фото: Instagram.com
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Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере «Скорой помощи», которая попала в Центральную городскую больницу с подозрением на COVID-19.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. ФИЛЬМ УЖАСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Думала, что этот фильм ужасов закончился, а нет, третий тест пришел положительный, я заразилась COVID-19», - так начинается очередная запись в дневнике фельдшера.

А еще утром Катя думала, что все будет иначе. Она чувствовала себя прекрасно и уже собирала вещи, готовилась покинуть больницу. Но вскоре все изменилось. «Пришел врач и сказала готовиться к выписке, я привела себя в порядок, наделала кучу счастливых фоток и хотела написать пост с улыбкой на лице. Как вдруг раздался звонок, мне позвонили со скорой и спросили адрес моего проживания. Роспотребнадзор позвонил на работу и сообщил им, что у меня пришел положительный тест от 18-19 числа», - пишет девушка.

Катя не знает, кого винить в своем заражении, она в полной растерянности... «Чего ожидать в дальнейшем, тоже не знаю. Какие последствия будут от перенесения этого вируса – тоже. Вирус очень контагиозный. Примерно люди так и заражаются. Реву».

Екатерина признается, что сейчас ее эмоциональное состояние "на нуле". Она мечтает о доме. Но, судя по всему, выпишут ее еще не скоро.

Напомним, фельдшер «Скорой помощи» Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая.

А предыстория такая. 6 мая Катя приехала в поселок Луговое к пациенту, у которого в течение 10 дней держалась высокая температура - 38 градусов.

– Я отвезла пациента в ЦГКБ с пневмонией. Когда меня госпитализировали, то я узнала, что у него подтвержденный COVID, - рассказала фельдшер.

Еще за сутки до госпитализации, Екатерина чувствовала себя хорошо. Но вскоре появилась тяжесть в груди, поднялась температура.

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Екатерина Куландина лежит в больнице уже больше недели. И сразу к хорошим новостям – пришел второй тест и он отрицательный.

«Чувствую по-прежнему себя хорошо. Кроме слабости ничего не беспокоит, поэтому, наверное, и сплю весь день. Отменили антибиотики, пью сейчас только Ингавирин и Амброксол», - пишет девушка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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