Коронавирус в Калининграде, последние новости на 23 мая 2020: снова "ввезенные" случаи

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 23 мая 2020 года. Пятница получилась насыщенной с точки зрения "коронавирусных" новостей.

Во-первых, число новых случаев COVID-19 превысило отметку в 40 человек (при этом выздоровели за сутки всего шестеро).

Во-вторых, стало известно, что под коронавирус выделено еще одно медучреждение в Калининграде - Центр специализированных видов медицинской помощи на улице Барнаульской (бывший кожвендиспансер). Сегодня, как сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения Александр Кравченко, в регионе развернуто уже более 1000 коек для больных коронавирусом.

В-третьих, ужесточились правила для москвичей и жителей других регионов, прилетающих в аэропорт "Храброво". Теперь они обязаны по прилету предоставить подробнейшую информацию о себе и обосновать цель визита документами.

В-четвертых, на заседании оперштаба стало известно, когда начнут полноценную работу детские сады: не раньше июля.

В-пятых, - и это для нас, пожалуй, самое главное - губернатор Антон Алиханов принял решение о начале "монетизации" масочного режима. То есть, начиная с понедельника, 25 мая, за отсутствие на лице маски можно получить административное взыскание. Причем санкции статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей.

Что касается эпидемиологической ситуации, то в регионе выявлено за все время 1117 случаев заражения COVID-19 (41 в последние сутки). Под медицинским наблюдением остаются 2837 человек, в том числе, 178 человек в обсерваторах.

Из последних случаев у шести пациентов заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 — в виде ОРВИ, у 16 бессимптомно.

- Среди выявленных за последние сутки случаев - трое граждан, прибывших в Калининградскую область из иных субъектов России, - поделились подробностями в оперштабе. - Коронавирусная инфекция у них определена по результатом лабораторного тестирования в условиях обсерватора.

Кроме того, среди заболевших - пять детей до 14 лет. Они заразились в семье от родителей или родственников.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - добавили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.