Коронавирус в Калининграде, последние новости на 24 мая 2020: рекорд по числу выздоровевших

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 24 мая 2020 года. В субботу калининградцы решили устроить массовый протест против самоизоляции. В областном центре народу на улицу высыпало столько, что индекс самоизоляции, который измеряет Яндекс, опустился на "докоронавирусный" уровень - 2,2 балла из 5 возможных.

Другая часть наших земляков устремилась на приморские курорты, причем их не остановил запрет на посещение курортов, который был в пятницу озвучен оперативным штабом по контролю за распространением коронавирусной инфекции. В результате на въездах в Светлогорск и Зеленоградск образовались внушительные пробки. Впрочем, попасть в приморские города удалось далеко не всем. Сотрудники ГИБДД разворачивали обратно тех, у кого не было местной прописки.

Однако ход распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе показывает, что расслабляться еще рано. В субботу был зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19 - вторые сутки подряд фиксируется более 40 заболевших. Это может говорить о том, что мы поднялись на очередную ступень (на прошлой неделе было от 30 до 40 новых случаев) и конца этой лестницы пока не просматривается.

Среди новых случаев у 17 человек болезнь протекает бессимптомно, а 24 случая имели клиническую симптоматику, в том числе у 12 заболевших диагностирована пневмония.

- В настоящее время идет отработка круга контактных с заболевшим по семье и работе. Эти сведения передаются в медицинские организации для установления наблюдения и проведения обследования на коронавирусную инфекцию в установленные сроки, - отметили в оперштабе.

Но есть и хорошая новость. При 41 заболевшем 59 человек выздоровели и выписаны из больниц. Это суточный рекорд с начала пандемии. И если подобная тенденция превышения выздоровевших над заболевшими продолжится, можно будет говорить о снижении нагрузки на систему здравоохранения.