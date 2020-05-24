Губернатор Калининградской области ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «поверхностными» слова советника президента США о Калининградской области. Ранее Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы».

— Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости, — заявил Алиханов в разговоре с РБК.

Глава региона также прокомментировал высказывание советника Трампа о том, что Москва решила разместить в регионе «огромное количество ракет и вооружений». По его словам, российские власти превратили Калининград в «закрытую военную базу», хотя город мог бы стать центром туризма, торговли и контактов между Россией и Европой.

— Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает, — добавил Алиханов.

Напомним, интервью Роберта О’Брайена появилось накануне в немецком издани Bild. В нем дипломат также заявил, что Россия не разрешала американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу. Ранее президент Дональд Трамп заявил о выходе США из этого договора. Представители ЕС призвали Вашингтон вернуться к его выполнению.

В свою очередь в российском МИД подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, Россия продолжит выполнять его условия до тех пор, пока оно действует.

Договор по открытому небу в 2002 году подписали 34 государства. Соглашение позволяет его участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга.

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А мы не обижаемся, потому что чего на них обижаться. А они могут все-таки обидеться. Когда О’Брайен начал говорить про то, что мы там не развиваемся, - это, конечно, просто смешно. [читать дальше]