2020-05-25T18:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В июне Польша может открыть границы. Но не для всех

Это станет возможным, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится
Игорь ОРЕХОВ
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Думается, калининградцам рановато собираться в шоп-туры по «лидлам» и «бедронкам».Думается, калининградцам рановато собираться в шоп-туры по «лидлам» и «бедронкам».Фото: Александр КАТЕРУША
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Вице-премьер и министр развития правительства Польши Ядвига Эмильевич в программе «Все о коронавирусе», вышедшей в эфир на телеканале Polsat News, сделала важное заявление об открытии границ.

Отвечая на один из вопросов зрителей, чиновница сообщила, что, как следует из предварительных заявлений ряда европейских государств, они хотят открыть свои границы 15 июня. Аналогичный план имеет и Польша. Правда, пани Эмильевич оговорилась, что это будет возможно лишь в том случае, если ситуация с заболеваниями COVD-19 «будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас».

Еще 15 мая в Польше было объявлено, что пограничный контроль продлен до 12 июня, а границу с Германией, Чехией, Словакией и Литвой можно пересечь только в специально отведенных для этого местах. Сохраняются проверки в аэропортах и ограничения на въезд иностранцев. Как и 14-дневный карантин после пересечения границы, от которого освобождены лишь моряки загранплавания, водители-дальнобойщики и лица, «выполняющие профессиональные, служебные или трудовые обязанности на территории Польши, стран Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Еще один вопрос телеаудитории касался туристов из соседних государств.

- Если страны, граничащие с нами, имеют стандарты безопасности и гигиены, аналогичные нашим, и будут готовы открыть свои границы, мы должны руководствоваться принципами партнерства, - уклончиво ответила Эмильевич.

В любом случае, думается, калининградцам рановато собираться в шоп-туры по «лидлам» и «бедронкам». Ведь насколько известно, Российская Федерация возобновлять турпотоки через свои рубежи пока не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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