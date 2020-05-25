Дневник фельдшера, попавшей в больницу с коронавирусом: «У меня пропало обоняние, а на грудь как будто камень положили»

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере «Скорой помощи», которая попала в Центральную городскую больницу с COVID-19.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. "ПРОСНУЛАСЬ, БЫЛО СТРАШНО"

Екатерина не может выкинуть из головы результат теста на коронавирус. Все мысли только об этом. Тест, напомним, оказался положительный – девушка заразилась COVID-19.

«Вчера, засыпая, думала: «Может мой тест перепутали все-таки? Может все-таки не поселился во мне этот злобный вирус?»

Катя рассказывает, что проснулась раньше обычного из-за странных ощущений.

«Проснулась сегодня очень рано, в 4 утра. Было страшно от того, что у меня пропало обоняние. Потянулась к цветам, стоящим на тумбочке – действительно, ничего не чувствую. Думала, может ошибаюсь, может это сон какой-то? Нет. Знаете, это так страшно. Зашел врач, сказал, что это главный признак COVID. Что на восстановление обоняния потребуется еще месяц, а может и больше. Направили на КТ. Жду результатов, хочется посмотреть динамику в легких», - пишет фельдшер.

Впрочем, Катя не унывает. Своим подписчикам и всем читателям она советует научиться видеть прекрасное вокруг и ценить каждую мелочь, пусть даже чашку чая.

«Сосредоточитесь на мелочах. Тогда вы каждый день будете проживать счастливо. Вчера мне казалось, что 24 часа в сутках - это так мало, будто бы вообще не хватает. Притом, что я нахожусь в закрытом помещении».

У Екатерины уже есть планы на свободное от коронавируса будущее. Как только все закончится, она махнет в отель на море.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"

Новости нашей героини теперь делятся на приятные и неприятные. Из хорошего – Кате привезли много вкусняшек и чайник (теперь она сама может пить чай, когда захочется).

Из неприятных – это новости о ее состоянии.

«На грудь будто бы булыжник положили. Все время хочется сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Обоняния так и нет. И не будет еще месяца два. Вспоминаю запахи в голове, нужно привыкнуть. Сатурация (насыщение крови кислородом - Ред.) снова понижается.

Екатерина уверена, что все будет хорошо:

«Я это чувствую. Я сравнила это с дождем, который скоро закончится. Успокаиваю себя так».

Напомним, фельдшер «Скорой помощи» Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая.

А предыстория такая. 6 мая Катя приехала в поселок Луговое к пациенту, у которого в течение 10 дней держалась высокая температура - 38 градусов.

- Я отвезла пациента в ЦГКБ с пневмонией. Когда меня госпитализировали, то я узнала, что у него подтвержденный COVID, - рассказала девушка.

Еще за сутки до госпитализации, Екатерина чувствовала себя хорошо. Вскоре появилась тяжесть в груди, поднялась температура.

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«Думала, что этот фильм ужасов закончился, а нет, третий тест пришел положительный, я заразилась COVID-19», - так начинается очередная запись в дневнике фельдшера.

А еще утром Катя думала, что все будет иначе. Она чувствовала себя прекрасно и уже собирала вещи, готовилась покинуть больницу. Но вскоре все изменилось (подробности).