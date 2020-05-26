2020-05-26T01:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 мая 2020: в области выявили больше больных, чем в Калининграде

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 26 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Всего в области зарегистрировано 1244 заболевших COVID-19.Всего в области зарегистрировано 1244 заболевших COVID-19.Фото: пресс-служба Балтфлота
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 26 мая 2020 года. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, причем на Калининград пришлось на этот раз менее половины случаев - 19. По суточному приросту второе место занял Черняховский городской округ (8 случаев), третье - Багратионовский (5). В "общем зачете" с большим отрывом лидирует областной центр, где зарегистрировано на данный момент 777 случаев инфицирования COVID-19, на втором месте - Гурьевский городской округ (более 100 случаев).

Как пояснили в оперативном штабе по контролю за распрстранением коронавирусной инфекции, нарастающим итогом в области зарегистрировано 1244 заболевших (инфицированных) COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 21 (за последние сутки скончались три человека - две женщины и мужчина, 73 года, 87 лет и 61 год соответственно, все они имели тяжелые хронические заболевания). - Среди подтвержденных за сутки 43 случаев коронавирусной инфекции 27 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 16 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у восьмерых диагностирована пневмония, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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