«Берег настолько размыт, что обнажились пласты ледникового периода»: почему разрушаются калининградские пляжи

Впереди курортный сезон, тысячи туристов отправятся к морю (мы свято надеемся, что это все-таки произойдет), но в условиях ограничительных мер по пандемии, возникает вопрос, найдется ли всем место под солнцем на социальной дистанции. Берега катастрофически разрушены. Мы попытались разобраться в причинах и следствиях происходящего.

БЕРЕГ УХОДИТ В МОРЕ

С начала режима самоизоляции мы прошли пешком по берегу моря от Отрадного от Светлогорска, а затем до Куликово. Поэтапно. Первый участок пути пришлось преодолевать, глядя на Балтику с высоких склонов. В районе Отрадного, где еще в советские времена возвели для «берегоукрепления» бетонные опояски, пляжей давно нет, а в черте Светлогорска прогуляться можно лишь по новой набережной. Здесь когда-то был песок и нежились на солнце тысячи ребят из пионерских лагерей.

От поселка Рыбное до бухты у Пионерского порта тоже нерадостная картина. От широких песчаных пляжей, которые были здесь еще 5 лет назад, до начала строительства нового променада в Светлогорске, ничего не осталось, узкий берег – камни и галька. Склоны осыпаются. Шикарная бухта перед портом выглядит неважно: узкий берег завален мертвыми деревьями, на склонах - последствия оползней.

Берег в районе Рыбного. Еще пять лет назад здесь был песок.Фото: Ольга Гончарова

От Пионерского до Заостровья и Лебединой бухты песчаные берега еще сохранились, но следов разрушения также хватает. Надо отметить, что море потрепало и четырехкилометровый променад от города до госрезиденции «Янтарь». Железобетонные опоры под набережной на десятках метров разбиты морем.

А в районе Куликово ради «сохранения» берега поставили габионы – высокие стенки из сеток с камнями. Там вообще уникальная ситуация. Берег настолько размыт, что обнажилась морена – глиняные пласты ледникового периода! Известно, что южное побережье Балтики подвержено природной абразии уже сотни лет, но такого бедственного положения, по мнению наших ученых, до сих пор не бывало.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ПРИРОДОЙ

О причинах резких разрушительных изменений на Самбийском полуострове «Комсомолке» рассказал доцент Института природопользования территориального развития и градостроительства БФУ имени Канта кандидат географических наук Олег Басс.

- Берег на многих участках побережья отступает с бешенной скоростью. Шторма приводят к потере песчаных пляжей. Вспомним историю защиты берегов юго-восточной Балтики. Немецкие гидротехники в XIX веке создавали систему «укрепленных точек» - волноотбойные береговые стены и набережные. Но затем установили, что продольные сооружения не обеспечивают достаточной защиты от штормов. Поэтому в начале прошлого века концепцию берегозащиты кардинально изменили. Наиболее эффективными были признаны пляжеудерживающие сооружения или буны.

В Куликово песчаные наносы с пляжа снесены, обнажилась древняя морена.Фото: Олег БАСС

По словам Басса, в 1925-1927 годы на побережье Самбии или Замланда, как называли полуостров немцы, был построен комплекс бун разных конструкций в береговой полосе длиной 21 километр. Эта технология прошла испытание временем и актуальна сейчас. Буны задерживают наносы в своих карманах.

- Но в советское время проводились эксперименты по сооружению вдольбереговых стен и волногасителей, в том числе из бетонных опоясок и тетраподов, автопокрышек. Такая «защита» привела к плачевному результату, - продолжает ученый. - С 2013 года пытались защитить берега стенами из габионов, что также вызвало обратный эффект. В 2016 году у Зеленоградска построена система бун, пляж стал восстанавливаться на глазах.

КАК СОХРАНИТЬ БЕРЕГ

Существует проект берегоукрепления, разработанный для "Балтберегозащиты" проектными организациями - «Гидрострой» и «Калининградская гавань» в 2013 году. Его суть заключается в том, что сначала нужно возводить буны, затем намывать пляж. Но когда приступили к реализации проекта, возникли проблемы с источниками песка.

- Считаю, что можно использовать восполняемые запасы песчаных наносов на западном берегу Самбийского полуострова, в зоне мощной аккумуляции наносов южнее мыса Обзорный, куда поступают наносы от размыва отвалов горных пород из карьеров Янтарного комбината, - говорит Олег Басс. - Это, кстати, и привело к расширению зоны пляжа в Янтарном за последние 45 лет с 20-ти до 280 метров.

Поваленные деревья возле Пионерского.Фото: Ольга Гончарова

Этот опыт, по мнению ученого, нужно использовать и на других участках побережья. Например, отвал песчаных грунтов при строительстве порта Пионерский может пойти для подпитки пляжей у Светлогорска и Зеленоградска.

- Нельзя защищать берег по частям, - уверен географ. - Если такой возможности нет, то есть конструктивные решения, позволяющие снизить низовой размыв – буны. Немцы его нивелировали, постепенно снижая высоту бун, причем их длина была порядка 180 метров. И по нашим строительным правилам морских берегозащитных сооружений это должно быть так. Но современные волнорезы в фактически в два раза короче по длине, порядка 70 метров. Что касается вопроса о «глухих променадах», то их просто категорически запрещено ставить без волноломной защиты. В первую очередь из-за волноотбойного эффекта. В Светлогорске и Пионерском променады разрушались штормами дважды за последние годы. А сейчас в районе Куликово устанавливают сплошную стенку, но любая стенка увеличивает скорость вдольбереговых течений, вызывает интенсивный низовой размыв, его глубину непосредственно у стенки.

ВСЕХ ПОД ОДНУ «ГРЕБЕНКУ»?

Волнорезы и намыв пляжей не единственный вариант защиты побережья. Есть экспериментальное предложение – «Гребенка», которое реализует в Зеленоградске фирма "ГК Балтийские Берега". Главный инженер компании Алексей Ушаков считает, что на 400 миллионов рублей, выделяемых на работы вдоль калининградских берегов, можно поставить 160 модулей волнолома «Гребенка» и перекрыть ими сплошной линией более 2 километров побережья:

- Наши волноломы снизят высоту 2-метровых волн до 0,5 метра, тогда как традиционные – только до 1,5 метра. Стоимость только волнозащитных решений для того светлогорского проекта с камнебетонными волноломами, торчащими на метр из воды почти сплошной линией в 2,7 километров – 1,665 миллиардов рублей, то есть в 4 раза больше. Сроки работ по варианту «Гребенки» – год, а с камнебетонными сооружениями работы растянутся до 2024 года. Светлогорск будет лишен пляжей, здесь будет строительная площадка.

По словам Ушакова, в феврале 2019 года подрядчику берегоукрепительных работ в Светлогорске - Отрадном компании «Геоизол» и «Балтберегозащите» было предложено использовать «Гребенки» как временное мобильное сооружение для защиты от штормов участков аварийных работ у Светлогорска для ликвидации ЧС.

- Это позволило бы «Геоизолу» закончить объект по плану к 1 декабря прошлого года, - не сомневается Алексей Ушаков. - Однако бывшее руководство «Балтберегозащиты» было против. В итоге «Геоизол» вынужден был простаивать из-за штормов, сроки строительства порта неоднократно переносились, но и они оказались сорваны, и сейчас в Светлогорске аврально пытаются закончить проект.

Единственными, кто заинтересовался «Гребенкой», стали власти Зеленоградска. Они планируют устанавливают конструкции в дополнение к бунам.

В Пионерском железобетонные опоры под набережной на десятках метров разбиты морем.Фото: Ольга Гончарова

НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ

Заместитель директора «Балтберегозащиты» Евгений Бурнашев рассказал "КП" о том, что планируется сделать для спасения побережья в этом году:

- Летом 2020 года начнем реконструкции комплекса берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска на протяжении 1663 метров. Кроме того, восстановим склон за сооружением. В Куликово идет строительство берегозащитной опояски. Ввод в эксплуатацию запланирован в июне.

Что касается Пионерского, по словам Евгения Бурнашева, променад в этом городе находится в удовлетворительном состоянии, а спуски и ограждения отремонтируют. Размыв берегового склона на бывшем курорте зафиксирован только в районе парка «Сосновый бор».

- Во время шторма морская вода проникает за променад и размывает склон. Здесь будут проведены восстановительные работы, - рассказывает Бурнашев. - Размыв пляжей осенью и зимой - обычное явление. От силы, направления и продолжительности ветра зависит, насколько будет размыт пляж. Весной и летом обычно происходит постепенное восстановление ширины пляжей под воздействием слабых и умеренных ветров. Восстановленная в 2018 году восточная часть системы бун в Пионерском способствует формированию пляжа. Строительство портового терминала в целом не ухудшает состояние берега. Северный мол является главным ограждающим сооружением для порта. В целом оградительные молы Пионерского порта обеспечивают сохранность берега и прекращение абразии на протяжении около 400 метров. После завершения строительства портового терминала и удлинения северного мола порта увеличится участок берега, защищенного от сильного волнения.

P.S.

Все специалисты, с кем нам удалось поговорить на больную тему, едины во мнении, что пляж – это основное средство защиты берега, он гасит энергию волн на всей глубине-высоте волны и не даёт ей доходить до берега, размывать его. А если пляжа нет, то берег подвергается разрушительному воздействию с моря, чем бы вы его ни пытались загородить. Подходить к пляжу как ко второстепенному временному явлению – неправильно. Не будет пляжа - не будет берега. Вернее, он будет непрерывно размываться.