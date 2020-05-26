«Винтом мотора перерубили руки»: как в Калининградской области ловят браконьеров и почему волонтеры боятся выходить в рейды

В субботу 23 мая на Калининградском заливе проходил антибраконьерский рейд в рамках всероссийской акции «День без сетей». Дело в том, что с 20 апреля по 20 июня в регионе объявлен «двухмесячник тишины» из-за начала нереста рыбы. Рыбалка на большинстве водоемов, в том числе и на Калининградском заливе, запрещена. А сетками и подавно. Силами восьми экипажей моторных лодок залив был протрален «кошками», а выловленные сети были отправлены на свалку. В рейде принял участие и корреспондент «Комсомолки».

«КАЖДАЯ СЕТЬ – МИНУС ВОБЛЕР»

Выбор лодки был спонтанным. В итоге компанию мне составили не организаторы рейда (ими были сотрудники Рыбоохраны), а присоединившиеся к ним общественники – семья рыбаков-любителей Прокофьевых.

Прокофьевы – пенсионеры, живущие на берегу залива. Лодку и мотор некоторое время назад глава семейства Сергей Викторович купил на свою военную пенсию (он бывший летчик дальней авиации, поэтому и ник на рыболовных форумах у него Штурман). Жена его, Светлана Васильевна, дома сидеть тоже не хочет и потому постоянно катается с мужем, чтобы побросать спиннинг. Правда, рыбалка в последнее время часто оборачивается хлопотами – куда бы ты ни поехал, блесна или воблер обязательно зацепится за браконьерскую сетку.

Прокофьевы на рыбалку ездят парой.Фото: Иван МАРКОВ

- Ты же на рыбалку идешь отдохнуть, но как только забрасываешь, практически сразу начинается: там за сетку зацепился, тут зацепился… Никакого отдыха, в общем. У меня за рыбалку 2-3 зацепа всегда бывают, - объясняет Сергей Прокофьев, почему он здесь, - но я не имею права эту сеть вытаскивать. Если меня за этим занятием кто-то застанет, то я автоматически становлюсь владельцем этой сети. Чтобы все сделать по уму, я при обнаружении сетки должен позвонить на "горячую линию" Рыбнадзора.

- Каждый воблер от 300-600 рублей стоит, а стоимость сетки-китайки – 300 рублей за 50 метров, - добавляет Светлана Прокофьева. – Обидно просто.

ТРИ ВИДА БРАКОНЬЕРОВ

- Но ведь бывало так, чтобы вы вырезали из сетки свой воблер, и вдруг подплывал к вам владелец и начинал качать права? - спрашиваю.

- Конечно! И угрожали. Но я просто говорил: «Подходи, я тебя сейчас просто перееду». Я бывший военный, меня напугать очень сложно. Конечно, у меня сейчас возраст не тот и два инфаркта за плечами, но не боюсь.

- Вы же сами понимаете, что браконьеры разные бывают. Могут встретиться такие, которые тоже не испугаются…

- Браконьеры вообще есть разных типов. Есть такие, кто приехали, сетку закинули, стол накрыли и сидят-бухают. Эти боятся, они к тебе даже не подойдут в случае чего. Есть такие, кто сам еще первый крикнет: «Куда прешь, у нас там сетка стоит!» Но есть еще и те, кто живет этим делом. Они выходят ночью. С теми опасно встречаться. Они могут всем скопом налететь.

Прокофьев рассказал несколько случаев, по которым можно составить представление о нравах калининградских браконьеров. Например, однажды две их группировки делили между собой участки на Куршском заливе. Тогда все закончилось серьезной потасовкой: конкурентам пробили лодку, а сброшенных в воду, переехали катером и винтом мотора перерубили руки.

- А в 2012 году один наш общественник, Женя, напоролся вместе с инспектором на таких браконьеров. Их обоих побили хорошо, - рассказывает Сергей Викторович.

- Да, а Женьке зубы вставляли потом, - добавляет его жена.

Из-за подобных историй желающих добровольно участвовать в рейдах Рыбоохраны очень немного. Также приток добровольцев сильно урезал коронавирус. По словам Прокофьева, если бы эпидемии не было, можно было бы всем вместе потом пикник устроить, а сейчас это невозможно. На объявления об акциях, подобных сегодняшней, откликаются очень немногие, хотя информация и распространяется по специализированным форумам.

- Кто-то боится, у кого-то душа не лежит, кто-то на нехватку времени жалуется. Интересно, что браконьеров ругают, их не любят, но бороться с ними народ не идет, - продолжает свою мысль общественник.

Первая браконьерская сеть!Фото: Иван МАРКОВ

Во время нашего разговора «кошка» цепляется уже за вторую сетку. Первая была скручена в клубок, и в нее никто не попался, а вот вторая была растянута метров на 50, и в ней застряли десятки лещей, судаков и налимов. Отпустить удалось только одну рыбину – остальные попались уже давно и успели разложиться.

- Вон, смотрите, все почти с икрой, - приподнимает сетку Прокофьев. – И такого добра, чем ближе к Светлому, тем больше.

СЕМЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

По пути не могу не спросить про то, много ли женщин сейчас ездит на рыбалку.

- В выходной день лодок на море много, и почти в каждой – женщина, - поглаживает усы Сергей Викторович.

- А мне это нравится, я могу целую ночь на рыбалке сидеть, - понимая, что нужно это пояснить, вступает в разговор Светлана Васильевна.

- Бывало и так, что я ее утром на остров переправлял, а сам на работу уезжал. После работы вечером звоню ей, спрашиваю: «Ну, как ты? Забирать?» А она отвечает, что посидит еще. Так целый день одна на острове сидит и лещей ловит. И нормальных таких, по три кило и больше.

- Может, семейные соревнования есть у вас какие-то?

- Да какие тут соревнования? Рекордсмен вот тут перед вами сидит, - указывает на жену. – По треске у меня рекорд 6 килограммов, а у нее 12,8. Как ни поедем, она всегда меня обловит и советы еще дает. То говорит, что я не так бросаю, то еще чего, - улыбается Штурман.

Прокофьевы уже 43 года вместе. Но рыбачить они начали вместе только с начала нулевых, когда закончились бесконечные рейсы главы семьи.

- Я бы и на охоту пошла, но он меня не брал, но по бутылкам пострелять давал, - жалуется Светлана Прокофьева.

- Я ей как-то тигра в тайге показывал, а она его не разглядела, - объясняет ее муж.

За четыре месяца инспекторами Западно-Балтийского территориального управления были задержаны 526 нарушителей.Фото: Иван МАРКОВ

УВИДЕЛ БРАКОНЬЕРСКУЮ СЕТЬ – ЗВОНИ В РОСРЫБОЛОВСТВО

Уже на берегу все экипажи выгрузили выловленные сетки в кучу, а начальник отдела организации и оперативного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов Сергей Лосяков рассказал, что общественники, хоть и не толпами, но все-таки идут на контакт.

- Мы обращаемся в рыболовные клубы, через сайты. И вообще я хочу сказать, что многие откликаются, - говорит Лосяков. – А сегодня мало народу было, наверное, из-за влияния пандемии.

- А что-то посоветуете тем, кто поехал на рыбалку и заметил браконьерскую сетку?

- Надо просто уведомить об этом Росрыболовство. У нас на сайте есть телефон "горячей линии" (см. ниже). Вы в любой момент можете позвонить и сказать координаты, после чего мы направим инспектора, и он отработает, как положено.

- А могут меня оштрафовать, если я сам сниму эту сетку и выброшу?

- Каждую ситуацию наши инспекторы оценивают объективно. Если они увидят, что у вас спиннинги и удочки, и не приготовлены мешки для сетей и ящики, то они поймут, что вы рыбак-любитель, который зацепил своей снастью сетку и пытается ее освободить. Тут подход дифференцированный. Но все-таки лучше позвонить нам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За четыре месяца инспекторами Западно-Балтийского территориального управления были задержаны 526 нарушителей природоохранного законодательства в области рыболовства, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Нарушители были оштрафованы на 1,6 млн рублей. Сумма предъявленного ущерба, нанесенного незаконным выловом биоресурсов, по сравнению с прошлым годом выросла на 20% и составила более 770 тысяч рублей. С начала года у браконьеров изъяты 420 запрещенных орудий лова и более 2,5 тонн рыбы. Также возбуждено 7 уголовных дел.

ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" РЫБООХРАНЫ

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