Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 мая 2020: рекорд по числу заболевших, но темпы эпидемии падают

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 27 мая 2020 года. Парадоксальная вещь: во вторник в регионе было зарегистрировано рекордное суточное число заболевших за сутки (50 человек), но при этом, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), темпы распространения заболевания снижаются.

Почему так происходит? Дело в том, эксперты ИЦК считают не посуточно, а понедельно, а конкретно, считают удвоение количества заболевших за определенный промежуток времени. И если в предыдущий подсчет, как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на ИЦК, в Калининградской области число инфицированных удвоилось за девять дней, то сейчас - за 20. В настоящее время из регионов Северо-Западного федерального округа наибольшие темпы распространения COVID-19 демонстрируют Архангельская, Новгородская и Псковская области.

Что касается новых заболевших, то, как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди подтвержденных за сутки 50 случаев COVID-19 у 18 человек заболевание протекает бессимптомно, оно было выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 32 человека, заразившихся коронавирусом, имели клиническую симптоматику, в том числе у 14 диагностирована пневмония.

- Нарастающим итогом на 26 мая на COVID-19 обследовано 44 736 человек, из них выявлено 1294 случая заражения (при этом 556 человек выздоровели), умерли 21, остаются под медицинским наблюдением 3550 человек, в том числе 186 в условиях обсерватора, - отметили в оперативном штабе.