Заразу привез из отпуска: пятеро сотрудников мэрии Калининграда подхватили коронавирус

Коронавирус добрался до мэрии Калининграда. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, вирус подхватили пятеро сотрудников: четверо – из жилотдела Ленинградского района, расположенного на улице Фрунзе, а один – из комитета муниципального контроля на улице Карла Маркса.

- В последнем отделе человек заболел в отпуске, он был отправлен на три недели, а за неделю до окончания позвонил на работу и сообщил, что у него поднялась температура. Он вызвал "скорую". В итоге, диагноз подтвердился, - сообщила руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

Так как этот сотрудник не успел добраться до своих коллег, отдел на карантин не закрывался. Зато жилотдел на улице Фрунзе закрыли и провели в нем санитарную обработку «от пола до потолка» в минувшую пятницу. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают все контакты сотрудников отдела.

- С пятницы отдел был переведен на дистанционную работу, - продолжает Вербицкая. – Там сотрудники начали жаловаться на высокую температуру и плохое самочувствие один за другим. Четверо уже в больнице, как и сотрудник комитета муниципального контроля. С остальными мы на постоянной связи, утром у всех них узнаем о том, как они себя чувствуют.

В мэрии также уточнили, основное здание администрации со всеми находящимися в ней отделами продолжает работать в прежнем режиме. На дистанционной работе находятся только сотрудники в возрасте старше 65 лет.