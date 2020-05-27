Вместо наркотика курьеры находили в тайниках записки от оперов: в Калининграде полиция "накрыла" наркомагазин

Сотрудники отдела по противодействию наркотической угрозе в интернете и борьбе с распространением наркотиков синтетических видов Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России задержали 28-летнего владельца наркомагазина.

Как было установлено, житель Калининграда создал в теневом сегменте «всемирной паутины» настоящую торговую точку по продаже синтетической «дури». В реальном мире действовали специально нанятые подручные, которые получали координаты т.н. «мастер-кладов» - мелкооптовых партий наркотика, хранившихся в тайниках по всему городу. Курьеры забирали закладки, расфасовывали их на разовые дозы и таким же способом распространяли среди покупателей.

- Несмотря на предпринимаемые подозреваемым меры конспирации, сотрудники УНК УМВД выявили преступную схему и изъяли у молодого человека приготовленные к сбыту наркотики, а также компьютерную аппаратуру, с помощью которой он связывался со своими «сотрудниками», - рассказала начальник пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая. - В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личностей наркокурьеров полицейские вели с ними переписку от имени уже задержанного к тому времени владельца интернет-магазина.

Являясь по указанным в сообщении координатам, курьер извлекал из тайника пресловутый «мастер-клад», однако вместо заветного товара обнаруживал муляж с прилагаемой запиской от оперативников: что-то в духе «Вас приветствует российская полиция!» Сразу после этого в дело вступали бойцы отряда спецназначения «Гром», выскакивающие из засады.

- В отношении создателя магазина возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере , - добавила Поставничая. - Максимальные санкции соответствующих статей УК РФ - 15 и 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.