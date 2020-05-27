Дурной знак: в Калининграде треснул легендарный камень короля Оттокара - основателя Кёнигсберга

В Калининграде рядом с Кафедральным собором на острове Канта случилось очередное мистическое происшествие. Как сообщил «Комсомолке» историк Сергей Трифонов, известный по своему проекту «Кёнигсберг-13», на легендарном камне основателя Кёнигсберга короля Оттокара, лежащем перед входом в собор, появилась трещина, которая прошла ровно через изображенную на четырехтонном валуне корону.

- На мой взгляд, это очень дурной знак, - заметил Трифонов, - для мистиков, по крайней мере. Параллели вам, вероятно, уже понятны: трещина идет через корону, а корона – это же явный намек на бушующий по миру коронавирус. Можно сказать, это знак, который подается миру через Калининград.

Нужно отметить, что к появлению камня перед собором сам Сергей Трифонов имеет непосредственное отношение.

- 20 лет назад я и моя команда нашли закладной камень Королевского замка, - рассказывает историк. - Его хотели в Литву увезти, но мы не дали, потому что этот камень – настоящая легенда. Когда был взорван замок, у его основания был найден этот валун. Первый секретарь Калининградского обкома Николай Семенович Коновалов распорядился вывезти его за город. На самом деле, его собирались увезти на дачу одного из партийных функционеров в Светлогорске, но не довезли и выбросили у железной дороги в районе Чкаловска. Мне потом водитель показал это место.

Далее, уже после развала Советского Союза, по словам Сергея Трифонова, была достигнута договоренность с председателем облдумы Сергеем Булычевым, и камень перевезли в думский двор. Правда, перед приездом в Калининград канцлера ФРГ Герхарда Шредера камень потребовали убрать, и Трифонов позвонил Игорю Одинцову, возглавлявшему тогда Кафедральный собор.

- Он мне сказал: «Денег не дам, а так привози, пристроим», - вспоминает наш собеседник. – Когда камень устанавливали, я запомнил еще один знак – он начал крутиться на стропах и приземлился короной в направлении замка. Под его основание я по мистической традиции положил 13 серебряных монет...