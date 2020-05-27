2020-05-27T18:25:50+03:00
Общество

Мистическая находка: в Калининградской области добыли уникальный самородок янтаря с рисунком короны

Двухкилограммовый камень получил имя "Победитель" - в честь победы над пандемией коронавируса
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Янтарный самородок весит более 2 килограммов.Янтарный самородок весит более 2 килограммов.Фото: предоставлено янтарным комбинатом
Изменить размер текста:

Работы на Калининградском янтарном комбинате из-за пандемии коронавируса начались позже запланированного срока - 18 мая, поэтому первый в этом году крупный самородок удалось добыть только сейчас. Как сообщили на комбинате, вес уникального полудрагоценного камня - почти 2,5 килограмма. Но привлекает к себе внимание он не только весом.

- Дело в том, что на камне можно разглядеть очень интересный рисунок, напоминающий то ли трезубец, то ли корону, - отметила представитель комбината Юлия Мамырбаева.

Все янтарные самородки получают собственные имена. Над именем последнего думали недолго: рисунок короны послужил подсказкой. Камень назвали "Победителем" - в честь грядущей победы над коронавирусом.

На камне обнаружился рисунок в виде короны. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На камне обнаружился рисунок в виде короны.Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Как отметили на комбинате, янтарными самородками называют камни весом более одного килограмма.

- Крупные янтарные образования в природе встречаются нечасто, кроме того, они требуют к себе особенно бережного отношения – при воздействии тяжелой техники самородки могут разломиться. "Победитель" же выделяется и среди уникальных камней. Вес большей части самородков варьируется в пределах 1–1,5 кг. Вес рекордсменов последние годы всего несколько раз ненамного превышал отметку в 2 килограмма, - отметили на комбинате.

Кстати, самая крупная находка за последние пять лет случилась в марте 2017 года. Тогда был обнаружен янтарь весом более 3 килограммов. Этот янтарный самородок был добыт в Приморском карьере в день визита на комбинат главы Калининградской области Антона Алиханова, поэтому его назвали «Губернаторским».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
Новости 24
Калининградским предприятиям помогут получить гарантии для оформления займов
Стало известно, когда в Калининграде пройдет Парад Победы
Арендодателям в Калининградской области снизят налог на имущество
Калининградка перевела мошенникам 150 тысяч рублей с кредиток
Калининградец получил 260 часов работ за повторное пьяное вождение
В Калининградской области в ДТП с пьяными водителями погибло 8 человек с начала года
В Черняховске депутата лишили мандата из-за утраты доверия
Саперы обезвредили авиабомбу времен войны около замка Бальга
Калининградский зоопарк запустил онлайн трансляции из вольеров львов и жирафов
В Калининграде за сутки выписан 31 человек, переболевший коронавирусом
На ул. Дзержинского в Калининграде на прохожего напали четверо грабителей
Стало известно, когда торговые центры в Калининграде будут работать по выходным
На Правой набережной водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
Под Калининградом «Шкода» врезалась в жилой дом, четверо пострадавших
В Светлом пьяный мотоциклист врезался в «Ситроен»
Два человека погибли в ДТП в Калининградской области
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
Два человека умерли в Калининграде от коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Светлогорск вошел в десятку самых лучших курортов для лечения пищеварения
В Калининграде за сутки выявили 44 новых случая коронавируса
В Черняховске ночью сгорело два микроавтобуса
В Калининградской области построят завод по переработке торфа
Советск из-за аварии на подстанции остался без света и воды
В Калининграде начали наказывать рублем за отсутствие маски: выписано 12 протоколов
На Балтийской косе хотят построить парковую дорогу до границы с Польшей