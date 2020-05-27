Мистическая находка: в Калининградской области добыли уникальный самородок янтаря с рисунком короны

Работы на Калининградском янтарном комбинате из-за пандемии коронавируса начались позже запланированного срока - 18 мая, поэтому первый в этом году крупный самородок удалось добыть только сейчас. Как сообщили на комбинате, вес уникального полудрагоценного камня - почти 2,5 килограмма. Но привлекает к себе внимание он не только весом.

- Дело в том, что на камне можно разглядеть очень интересный рисунок, напоминающий то ли трезубец, то ли корону, - отметила представитель комбината Юлия Мамырбаева.

Все янтарные самородки получают собственные имена. Над именем последнего думали недолго: рисунок короны послужил подсказкой. Камень назвали "Победителем" - в честь грядущей победы над коронавирусом.

На камне обнаружился рисунок в виде короны.Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Как отметили на комбинате, янтарными самородками называют камни весом более одного килограмма.

- Крупные янтарные образования в природе встречаются нечасто, кроме того, они требуют к себе особенно бережного отношения – при воздействии тяжелой техники самородки могут разломиться. "Победитель" же выделяется и среди уникальных камней. Вес большей части самородков варьируется в пределах 1–1,5 кг. Вес рекордсменов последние годы всего несколько раз ненамного превышал отметку в 2 килограмма, - отметили на комбинате.

Кстати, самая крупная находка за последние пять лет случилась в марте 2017 года. Тогда был обнаружен янтарь весом более 3 килограммов. Этот янтарный самородок был добыт в Приморском карьере в день визита на комбинат главы Калининградской области Антона Алиханова, поэтому его назвали «Губернаторским».