2020-05-27T19:19:50+03:00
Общество

В Канаде умер «калининградский Босх» - художник Сергей Тюканов

В последние годы мастер графики жил и работал в Монреале. Ему было 65
Иван МАРКОВ
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Сергею Тюканову было 65...Сергею Тюканову было 65...Фото: Facebook
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В субботу 23 мая в Монреале скончался художник Сергей Тюканов, которого многие его коллеги называли «калининградским Босхом». Об этом во вторник 26 мая сообщила на своей странице в фейсбуке дочь художника Татьяна Миллер.

- Мой дорогой отец скончался в эту субботу, - написала она. - Благослови его Господь!

Тюканова называют "калининградским Босхом". Фото: Facebook

Тюканова называют "калининградским Босхом".Фото: Facebook

В Калининграде очень хорошо знают и помнят Тюканова, поскольку он в 1990 году стоял у истоков первой Биеннале станковой графики и был одним из ее организаторов. Проект этот получил широкий резонанс и вскоре стал известен далеко за пределами России.

Членом Союза художников СССР в 1987 году Тюканов также стал в Калининграде (в наш город он переехал выпускником Хабаровского государственного педагогического института, где окончил художественно-графический факультет). А после получения членства в Союзе художников России он отправился в Канаду, где и жил до настоящего времени, не забывая о Калининграде.

Сергей Тюканов за работой. Фото: Facebook

Сергей Тюканов за работой.Фото: Facebook

- У нас хранится около ста работ Сергея Тюканова, - рассказала "КП" директор музея изобразительных искусств Галина Заболотская. – Это очень важный калининградский художник, мастер экслибриса и миниатюрной графики. Его работы легко узнать по ярким образам, тщательному исполнению и отсылкам к истории искусства. Графика – это искусство интеллектуалов, требующее энциклопедических знаний, которыми, безусловно, Сергей Тюканов обладал. Для нас это безмерная утрата.

По словам Заболотской, музей в скором времени планирует организовать фестиваль книжной иллюстрации, где особое место будет уделено и иллюстрациям Тюканова.

Сергей Тюканов. "Катание на коньках". Фото: Facebook

Сергей Тюканов. "Катание на коньках".Фото: Facebook

Сергей Тюканов успел принять участие в сотнях международных выставок, а его работы хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, лондонского Королевского музея Виктории и Альберта, Художественного музея Бристоля, Музея экслибриса в Москве, Графического кабинета Английского общества граверов и десятках других частных и государственных коллекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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