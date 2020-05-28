Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 мая 2020: чаще других болеют женщины средних лет

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 28 мая 2020 года. Согласно обновленной статистике регионального управления Роспотребнадзора, в Калининградской области женщины болеют чаще, чем мужчины. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 заразились 777 представительниц прекрасного пола, мужчин - 561. Среди возрастных групп лидируют калининградцы в возрасте от 30 до 49 лет (401 заболевший) и от 50 до 64 (400 человек). Доля детей относительно невысока: 62 человека в возрасте до 14 лет.

За последние сутки, напомним, в регионе зарегистрировано 44 новых случая COVID-19 (сутками ранее было 50). Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди подтвержденных случаев 19 не имели симптомов заболевания, а 25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 13 диагностирована пневмония. В частности, заболевание выявлено у моряка дальнего плавания, который после рейса находился в режиме самоизоляции.

Кроме того, в среду стало известно, что коронавирусом заболели пятеро сотрудников мэрии Калининграда: четверо – из жилищного отдела Ленинградского района на улице Фрунзе, один – из комитета муниципального контроля, который расположен на улице Карла Маркса.

- В последнем отделе человек заболел в отпуске, он был отправлен на три недели, а за неделю до окончания позвонил на работу и сообщил, что у него поднялась температура, - сказала "КП" руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. - Он вызвал "скорую". В итоге диагноз подтвердился.

И самая печальная новость: за сутки в регионе умерли две женщины, 58 и 77 лет, у которых был выявлен коронавирус нового типа. Число летальных случаев от COVID-19 в регионе увеличилось, таким образом, до 23.