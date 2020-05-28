2020-05-28T12:51:21+03:00
Общество

«Дети помнят о Победе»: Победители конкурса рисунков получили призы

В Калининграде состоялось награждение ребят, чьи работы были признаны лучшими
Сергей Богров
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..Фото: из архива героя публикации
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Конкурс рисунков «Дети помнят о Победе» наша газета провела совместно с ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»). Тема вызвала у ребят неподдельный интерес и живой отклик - в дни празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы получили более 160 работ.

По решению жюри трое участников были признаны победителями в своих возрастных категориях и еще шесть ребят получили поощрительные призы. Один из таких призов отправился в далекий Владивосток, где живет школьница Диана Бородыня (14 лет). География конкурса в прямом смысле слова охватила всю страну!

- ПСБ рад поддержать проекты, направленные на воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, увековечивание памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме воинов, защищавших нашу Родину. Мы искренне надеемся, что подрастающее поколение будет помнить и ценить подвиги героев, которые подарили нам возможность жить, - говорит региональный директор ПСБ в Калининграде Андрей Кохан. - Мы получили огромное количество талантливых работ как по своему исполнению, так и по выбору художественного решения. И всех их объединяет одно - работы выполнены с душой. Мы благодарим всех участников, их родителей и педагогов за огромный вклад в сохранение памяти о Великой Победе!

. Фото: из архива «КП»

.Фото: из архива «КП»

ИСТОЧНИК KP.RU

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