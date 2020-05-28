Как 17-летняя мать из Гвардейска искала няню для своего ребенка, а нашла крупные неприятности

Нашумевшая история про юную мать из Гвардейска, которая чуть не лишилась родительских прав, началась, казалось бы, с невинного поступка. Алина Камалиева занялась поисками няни в интернете…

МАЛЬЧИК НА НОЧЬ

- Со мной связалась девушка, сказала, что ей 18 лет, а ее сыну – два годика, сообщила, что ищет няню для сына на ночь, поскольку работает с девяти вечера до семи утра, - рассказала в эфире программы «Мужское Женское» на «Первом канале» жительница Гвардейска Татьяна Пятницкая, которая подрабатывает няней. – Я подумала, что с работой сейчас тяжело, и согласилась взять ребенка.

По словам Татьяны, ребенок оказался не совсем здоровым.

- Сопли, кашель, хрипы, разбитый глазик, который уже заживал, синячки. От него неприятно пахло. Памперс, видимо, редко меняли, попа вся красная, в болячках. Вещи его в стирку закинула, малыша искупала. Покормила, ел с большим желанием. Ночь была тяжелая. Ребенок мучился из-за болезненного состояния.

Только на две ночи Алина оставила ребенка Татьяне. За услуги не рассчиталась.

Похожую историю в эфире той же программы изложила еще одна жительница Гвардейска Анна Синяева.

- Вечером позвонила девушка, представилась Алиной. Сказала, что ей срочно на ночь нужно оставить ребенка. Привезла мальчика спящего, никакого общения у нас не получилось. Отдала еще пакет с вещами и ушла. Мальчик вскоре проснулся, был испуган, долго приходил в себя. От него плохо пахло, кашель, хрипы. Я ему дала лекарство, это помогло, стал откашливаться. Из чего я сделала вывод, что до этого малыша никто не лечил. Искупала его, стала кормить - ел он неизмеримыми порциями! Когда Алина пришла за ребенком, я уже была готова к «басням Крылова», меня предупредили. И потому даже не стала говорить об оплате, посоветовала обратиться к врачу и купить лекарства для лечения сына.

Обидно, что крайним в этой ситуации оказался ребенок.Фото: СОЦСЕТИ

ТРУДНОСТИ ЮНОСТИ

Это Татьяна Пятницкая разместила в Сети информацию о странном поведении молодой мамы:

«Девушка Алина ищет на Авито няню (в основном на ночь, типа, сама работает) своему годовалому сыну Артему. Сочиняет дикие истории. Малыш находится в неухоженном состоянии, грязный, весь в синяках. Потом девушка пропадает и кидает нянь на деньги!»

Через несколько дней после этого с Татьяной связалась мама Алины – Анна Дудалева и, наконец, рассчиталась за услуги.

На сообщение в интернете отреагировали социальные службы, сотрудники которых наведались домой к Алине Камалиевой. Та написала заявление о временном помещение ребенка в дом сестринского ухода на базе Детской областной больнице. Причина - трудная жизненная ситуация. В чем же трудности у юности?

- Муж уехал в командировку и не оставил мне никаких средств, - жаловалась в эфире «Первого канала» Алина. - Сидеть на шее у матери и деда – это неправильно. И я устроилась в круглосуточный магазин. Работала, чтобы хоть как-то прокормить себя и ребенка, за смену платят 800 рублей (а услуги няни стоят примерно 1200 рублей за ночь. – Ред.). Сейчас живу у мамы в Гвардейске. Я нашла няню ребенку, сказала, что когда денежка будет – отдам. Но не отдала…

СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВИТ

По словам молодой женщины, с мужем она на стадии развода. Сложности начались, когда родился сын. Встречаться начали, когда будущему мужу было 18, Алине – 15. Женились по обоюдному желанию.

- Когда муж узнал про историю с нянями, и про то, что сына органы опеки забрали, ругал меня, - продолжает Камалиева. - Все говорят, что я плохая, но просто не знают ситуацию. Я очень боюсь, что ребенка мне потом не отдадут. Буду биться за него до конца!

Мать Алины Анна Дудалева, надо отдать ей должное, принимает дочь такой, какая она есть, и готова оформить опекунство над внуком – только бы мальчик жил в семье.

- Алина сорвалась, как только ее муж уехал в командировку, - рассказала женщина. – Со слов ее подруг, работала она не в магазине, а в ночном клубе.

Добавим, после выхода в эфир этой программы 18 мая этого года Следственным управлением СКР по Калининградской области было организовано проведение доследственной проверки.

- Следователи намерены установить все обстоятельства, тщательно изучить условия проживания ребенка в данной семье, и при наличии оснований дать правовую оценку действиям либо бездействию лиц, способствовавшим возникшей ситуации, - прокомментировали в правоохранительном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ребенок уже дома. Сопровождение семьи продолжается»

«Комсомолка» обратилась в министерство социальной политики Калининградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и дальнейшую судьбу годовалого мальчика. Вот что нам ответили.

- 30 марта Алина написала заявление о временном помещении несовершеннолетнего ребенка в социальное учреждение в связи с тем, что ее семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Отец несовершеннолетнего - Рустам К. на тот момент находился в Москве, он военнослужащий. По заявлению матери, ребенок направлен в отделение сестринского ухода для прохождения медицинского обследования перед помещением в отделение приюта одного из подведомственных учреждений социального обслуживания.

6 апреля на основании того же заявления управлением соцзащиты населения дано согласие на передачу ребенка матери, которая совместно с бабушкой обеспечила необходимые условия для воспитания и развития мальчика. Таким образом, он возвращен в семью.

Как пояснили в министерстве, ребенка не стали отбирать у Алины, поскольку непосредственной угрозы жизни малыша не было. До получения сообщения о том, что мать ищет няню на ночь, эта семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала. При ее посещении факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей не выявлено. Родителям рекомендовано обратиться к психологу Балтийского отделения Центра помощи семьи и детям, к специалистам областного Центра диагностики и консультирования детей и подростков Калининграда с целью сохранения семьи и решения семейных проблем. Социальное сопровождении семьи продолжается.

Что касается финансовой поддержки, то, по данным минсоцполитики, «мамой ребенка оформлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплата в связи с рождением первого ребенка, детское пособие». Женщине также предложено оформить выплаты на ребенка до трех лет.

ЦИФРЫ

По данным минисоцполитики Калининградской области, в 2012 году в регионе 50 детей было изъято из семей в связи с угрозой жизни и здоровью. В 2013 году таких случаев зафиксировано 23, в 2014, 2015 и 2016, 2017 годах – по одному, в 2018-м подобных прецедентов не было, в 2019 году - вновь единственный случай. Вообще, такая мера считается крайней и применяется только когда работа с родителями не дает нужных результатов, а сами родители длительное время не занимаются содержанием и воспитанием ребенка, нарушают его права, создают угрозу его здоровью.