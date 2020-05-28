Зачем перекопали Октябрьский остров: у нового стадиона в Калининграде появился ров длиной в полтора километра

Остров Октябрьский, на котором с благоустройством после ЧМ-2018 было не все гладко, теперь разделен пополам огромной траншеей. Она тянется вдоль волнистой от просадок дороги, ведущей на стадион, и упирается в стройку «Культурного кластера». Конечно, этот ров, который калининградцы даже успели принять за новый осушительный канал, перерезал множество пешеходных и велосипедных дорожек, а перепрыгнуть его сможет, вероятно, только Елена Исинбаева, если, конечно, захочет посетить Калининград.

Ров имеет длину около полутора километров.Фото: Иван МАРКОВ

Чтобы понять, что происходит, мы обратились в пресс-службу мэрии, а та перенаправила нас в муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть", так как именно ее сотрудники устроили этот масштабный подкоп длиной в полтора километра.

- На острове сейчас проходит технологическое присоединение к системе теплоснабжения музейного и образовательно-театрального комплекса, - пояснил пресс-секретарь "Калининградтеплосети" Кирилл Зуб. – Это будет целый микрорайон с современной коммунальной и бытовой инфраструктурой. Да, там будет протянуто 1530 метров сетей. Из-за того, что грунты там сложные, в дно траншеи забиваются сваи, на которых потом сооружают бетонные площадки, и на них уже кладут трубы.

Некоторые участки перекапывать не стали, но проезд по ним запрещен.Фото: Иван МАРКОВ

Что же касается разрушенного благоустройства, то, по словам Зуба, оно будет восстановлено, но не раньше конца лета.

- Дело в том, что само технологическое присоединение будет закончено к концу июля, но работы по восстановлению безусловно будут проведены, - заключил он.

Вода из рва откачивается прямо на дорогу.Фото: Иван МАРКОВ

Также в "Калининградтеплосети" уточнили, что весь музейно-образовательный комплекс будет отапливаться от сетей районной тепловой станции «Южная». Трубопровод строится силами компании "ИнжСпецСтрой", и часть его пути от теплостанции до сетей на острове проходит по трубопроводу, проложенному по дну реки Преголи (этот участок был проложен еще к чемпионату мира по футболу).

Цена контракта по прокладке трубопровода составляет 136,2 миллиона рублей.