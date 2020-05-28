Реликтовый лес под Светлогорском не тронут, но землю рядом застроят

На прошлой неделе на совещании в правительстве Калининградской области, проводившемся под руководством зампредседателя регионального правительства Натальи Сибиревой, было принято решение о передаче почти 10 гектаров земли между поселками Отрадное и Лесное в городские леса. Эта новость была воспринята, как очередная победа общественности над застройщиками, и вот почему.

КАРАНТИННЫЕ СЛУШАНИЯ

Незадолго до этого решения в Светлогорске начал зреть скандал, стартовавший с публикации 23 апреля на сайте местной администрации оповещения о проведении общественных обсуждений по поводу двух земельных участков: 393,5 га рядом с поселком Зори и 47,5 га на побережье между поселками Отрадное и Лесное. Подогревало ситуацию два момента. Во-первых, общественные обсуждения проводились с 23 апреля по 21 мая, то есть начались в момент разгула эпидемии коронавируса, когда власти рекомендовали гражданам не покидать свои дома без острой необходимости. Экспозиция же планируемых изменений была с 30 апреля по 14 мая выставлена в холле местной администрации. Во-вторых, внимание жителей привлек именно второй участок, который примыкает к достопримечательному Волчьему ущелью на берегу моря и захватывает часть реликтового Варникенского леса (от довоенного названия поселка Варникен – сегодня Лесное).

В релизе сообщалось, что крупный участок между поселками Лесное и Отрадное подлежал разделу на более мелкие участки. Вдоль трассы его предполагалось застроить общественно-деловыми объектами недвижимости (индекс «ОЖ» правил землепользования и застройки), а чуть поодаль от дороги – курортными объектами (индекс «КЗ»). Однако проблема в том, что застройщикам пришлось бы рубить лес, в том числе упомянутый выше Варникенский. Это и подняло волну негодования, правда, только после того, как информация попала в СМИ.

ВОЛНА НЕГОДОВАНИЯ

В середине мая, когда общественные обсуждения уже заканчивались, активисты начали оперативно рассылать по социальным сетям тексты обращений в приемную светлогорской администрации, которые можно было скопировать и отправить от своего имени. Также предлагалось дублировать сообщения в приемную федерального министерства природных ресурсов и экологии и в прокуратуру. Авторы текста обращения призывали указывать на «недопустимость использование уникальной территории для любого вида строительства» и необходимость присвоения Варникенскому лесу охранного статуса.

Волчье ущелье - одна из достопримечательностей Самбийского полуострова.Фото: Иван МАРКОВ

К слову, это уже не первая громкая история с указанным земельным участком между поселками Отрадное и Лесное. В 2006 году его взял в аренду крупный подмосковный строительный холдинг «ПИК» с целью возведения на нем гостинично-развлекательного комплекса и застройки оставшейся территории жильем. Однако в декабре 2016 года министр муниципального контроля Елена Серая заявила на оперативном совещании о накоплении «ПИКом» беспрецедентного долга перед светлогорской администрацией в 300 миллионов рублей. Тогда же губернатор Антон Алиханов потребовал либо добиться выплаты долга, либо разорвать договор аренды. В итоге, договор был расторгнут, а властям Светлогорска удалось взыскать с арендаторов в конце 2018 года всего 6,3 миллиона рублей.

ЛЕС ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ

В итоге власти попытались достигнуть компромисса с жителями Светлогорска. Участок между Отрадным и Лесным все-таки будет застроен, но не полностью. Что же касается реликтового леса, то его не тронут.

- В минувшие выходные после обращения инициативной группы граждан я сама выезжала на данный земельный участок, прошла по лесному массиву, который был частью Варникенского леса, - сообщила в ходе совещания 20 мая Наталья Сибирева. - Считаю важным сохранить этот зеленый массив и уберечь его от возможного повреждения в ходе реализации инвестиционного проекта. Мы обсудили этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии области, а также главой муниципалитета. Совместно приняли решение о переводе лесного массива площадью примерно в 10 гектаров, расположенного на этом земельном участке, в категории «городские леса». Нашу идею поддержал губернатор региона Антон Алиханов.

Таким образом, власти не отказались от создания санаторно-курортного кластера на этом участке (проект предусматривает строительство объектов санаторно-курортного лечения, оздоровительных центров, гостиниц, апартаментов со спа-центром, жилых домов для персонала, летнего театра и ботанического сада), но варникенские дубы и грабы они обещают оставить в покое.

В центре, под номером 020001, участок между Отрадным и Лесным, вызвавший споры.Фото: Правительство Калининградской области

ВЫРУБЯТ ТОЛЬКО САМОСЕВ

Мэр Светлогорска Владимир Бондаренко, также принимавший участие в совещании, в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что вырубки все-таки будут, но коснутся они лишь «самосева».

- В самосеве не может быть Варникенского леса, - заявил он. - Самосев там, где поля еще в 90-х пахали. Площадь участка, о котором идет речь - 47 га. Он очень разнороден. Та часть, где лес, будет отмежевана и поставлена на учет отдельно.

В качестве доказательства своим словам Бондаренко даже предоставил довоенную карту, составленную еще немцами, на которой видно, что лес идет лишь вдоль берега, а большую часть участка занимает проплешина, идущая вдоль дороги. Собственно, эта проплешина и будет застроена жильем.