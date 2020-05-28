Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 1 июня

В четверг вечером правительство Калининградской области внесло поправки в постановление от 12 марта, принятое из-за пандемии коронавируса.

Пожалуй, главный пункт поправок - это запрет на проведение в регионе массовых мероприятий, который продлевается, как минимум, до 15 июня. До этой даты нельзя проводить спортивные, культурные, развлекательные и прочие мероприятия с большим скоплением публики. Если ситуация с распространением инфекции не стабилизируется к середине первого летнего месяца, можно ждать, что запрет будет еще продлен.

До 1 июля также продлевается запрет на государственную регистрацию браков в торжественной обстановке.

Зато торговые центры Калининграда и области с 1 июня ждут послабления. Во-первых, снимаются ограничения по графику работы, то есть в ТЦ снова можно будет сходить и в выходной день. Во-вторых, количество покупателей будет рассчитываться в пропорции один человек на 25 квадратных метров площади торгового помещения (пока действует другая пропорция - один посетитель на 50 метров).

Кроме того, с 1 июня изменяются правила обсервации для прилетающих в аэропорт «Храброво» граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации и не имеющих регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области. Начиная с первого дня лета, они должны будет оплатить стоимость проживания в обсерваторе при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом и проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сохраняется также режим самоизоляции для калининградцев старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

- Работодателей, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, настоятельно рекомендуется перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции с их согласия, на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, - добавили в региональном правительстве.

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