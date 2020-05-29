Коронавирус в Калининграде, последние новости на 29 мая 2020: ждем отрицательную динамику

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 29 мая 2020 года. На заседании оперативного штаба по экономике в четверг губернатор Антон Алиханов заявил, что нужна устойчивая отрицательная динамика по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией, чтобы говорить о новых послаблениях. В частности, по словам губернатора, должно пройти пять-шесть дней отрицательного тренда, чтобы разрешить работать летним кафе и ресторанам.

Впрочем, некоторые послабления последуют с 1 июня. Главное из них - торговым центрам Калининграда и области разрешат работать по прежнему графику. То есть они будут открыты не только в будние дни, но и в выходные. Зато запрет на проведения массовых мероприятий продлен до 15 июня и вряд ли его снимут даже, если число заболевших перестанет расти.

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19 (днем ранее было 44).

- Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 21 выявлен активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 17 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у четверых диагностирована пневмония, - сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Как и сутками ранее, среди подтвержденных случаев один выявлен в условиях изоляции у прибывшего в страну моряка.

Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 47 545 человек, из них выявлено 1376 случаев заражения (588 человек выздоровели), умерли 23, остаются под медицинским наблюдением 3 916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.