Музей советской книги, памятник Снегову и «книжный карантин»: с чем выходят калининградские библиотеки из самоизоляции

- Елена Михайловна, была информация, что с 1 июня в Калининграде открываются библиотеки. Какие разработаны санитарные правила для посетителей, а какие – для сотрудников библиотек?

- Пока у нас нет официального разрешения открываться именно 1 июня. Ждем разъяснений. Но к чему мы уже готовы? К тому, что читатели будут приходить к нам в масках и перчатках. Даже если человек заходит к нам в перчатках, он все равно обработает руки дезсредством (на входе в библиотеки все это будет ждать наших дорогих читателей). Сданные книги «уходят» на карантин. На сегодня нет точных данных, сколько времени коронавириус живет на бумажных поверхностях. Мы приняли решение, что книжный карантин у нас будет длиться 5 дней. Книги буду «вылеживаться» на специально отведенных стеллажах в специально отведенном месте, их обложки обработают. И снова – в открытый фонд, на встречу с читателем.

Что касается безопасности наших сотрудников, то все мои коллеги – рукодельницы. Пока была пауза в работе с читателями, нашили красивых и многослойных масок.

Дезсредств запас у нас есть, а ходатайство о дополнительной закупке средств защиты мы уже направили в городскую администрацию.

- Сколько читателей одновременно могут находиться в библиотеке?

- В зависимости от площади помещения мы будем запускать читателей в ограниченном режиме. Дежурные библиотекари проследят за соблюдением санитарных правил и социальной дистанции. Мы все должны понимать: хотим возвращаться к прежней жизни - важно придерживаться тех рекомендаций, которые разрабатывают профессионалы, медики.

- Библиотеки могут получить штраф за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора?

- Да, штрафы предусмотрены. Но независимо от того, какая там указана сумма, получить штраф никому не хочется. Будем стремиться к тому, чтобы адаптация к новым условиям прошла мягко, без грубых ошибок и без наказаний рублем.

ВРЕМЯ ПЕРЕОЦЕНКИ

- Сколько времени библиотеки были закрыты для приема читателей?

- Не проводили массовых мероприятий два месяца. И 54 дня мы закрыты для стационарного обслуживания читателей. Есть риск не выполнить муниципальное задание, а значит – лишиться средств. И вот тут коллективам библиотек снова пришлось проходить тесты: на умение работать в новых условиях, на умение действовать командно, на умение создавать в короткие сроки яркие, содержательные, талантливые видеопроекты для продвижения библиотек в социальных сетях, на нашем официальном сайте для связи с читателями. Если хотите, библиотекарям пришлось «вживаться» в роль Константина Эрнста. Думать о сценариях, видеоряде, о том, как они выглядят на видео, что говорят, как преподносят информацию. И должна сказать, что есть библиотеки, для которых этот период оказался временем открытий и взлета. При этом вынуждена констатировать, что есть и обратные примеры.

- Как коллектив пережил период самоизоляции? Без потерь?

- Слава Богу, за два последних месяца в коллективе были только случаи ОРВИ или ОРЗ. Всех, кто заболевал, мы незамедлительно отправляли на больничный. И все выстояли. Верю: болезнь не трогает сильных духом.

ГОРДОСТЬ И МЕЧТА

- Использовали ли вы период «тишины» для реализации крупных проектов?

- Мы завершили формирование Библиотеки-музея советской книги. Планировали открыть ее к 75-летию Великой Победы, но по понятным причинам вынуждены представить ее позднее. Библиотека-музей расположена в бывшем здании детской библиотеки на улице Тельмана, 28 (детская библиотека теперь находится по соседству, в библиотеке на Лермонтова, 8). Мы сделали там ремонт, из городского бюджета получили средства на замену мебели. Мои коллеги провели большую работу с фондами библиотек, чтобы отобрать лучшие образцы советской книги. Сама идея создания такой библиотеки-музея нашла большой отклик у ветеранов Великой Отечественной войны, у ветеранов становления Калининградской области, писательских организаций. Уверена, что учреждение займет свое достойное место на культурной карте города.

Есть мечта. Еще один важный проект, который мы очень надеемся реализовать, - это создание и установка памятника писателю Сергею Снегову. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения писателя. Хотим верить, что все у нас получится, и около библиотеки имени Сергея Снегова на улице 9 Апреля появится и памятник писателю. Этот вопрос вот-вот будет обсуждаться на Совете по культуре при губернаторе Калининградской области. Есть уже эскиз памятника, его автор – Валерий Ковалев.

- В Калининграде готовятся к открытию две модельные библиотеки. Но сроки при этом не называются…

- По проекту мы должны открыть модельные библиотеки в октябре. Но они уже готовы. Старт мы сместили с осени на начало июля, чтобы открыться и быстрее начать обслуживать пользователей.

Хочу уточнить. Модельная библиотека на базе юношеской библиотеки на улице Гайдара создана за счет федеральных средств нацпроекта «Культура», на эти цели выделено 5 миллионов рублей. Но нужно отдать должное главе Калининграда Алексею Николаевичу Силанову: для реализации нацпроекта из городской казны было выделено 2,5 миллиона рублей для проведения ремонтных работ капитального характера, установки освещения и так далее.

На недавнем Балтийском культурном форуме в нашем регионе побывали представители Министерства культуры России, и мы показали коллегам работу над модельной библиотекой на Гайдара. Эксперты признали, что выделять 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки без учета ее площади – не совсем корректно. Согласитесь, есть разница – совершенствовать на эти средства библиотеку площадью 100 квадратных метров или вот такую как у нас: площадь библиотеки на Гайдара - 600 «квадратов». По этой причине город и пошел на софинансирование: обязательный к исполнению план работ требовал больше средств.

А вот создание второй модельной библиотеки на улице Можайской в Калининграде – это исключительно муниципальный проект, на который город выделил почти 2 миллиона рублей. Библиотека эта – маленькая, всего 88 «квадратов». Но очень нужна жителям отдаленного от центра микрорайона. Помещение было закрыто по требованию прокуратуры, поскольку нужно было приводить в порядок отопление, систему пожарной безопасности, электрику, требовался ремонт. И мы с большой радостью и гордостью сообщаем горожанам, что библиотека на Можайской приведена в порядок, скоро открытие!

- Что такое модельная библиотека?

- Это библиотека нового поколения. Это многофункциональный, интеллектуальный, образовательный центр. Красивый дизайн, комфорт, доступ к информационным технологиям. Главная особенность такой библиотеки – она адаптирована к читателям с ограниченными возможностями здоровья.

ЛЕТО И ДЕТИ

- По итогам самого массового этапа самоизоляции просматривается ли смещение читательского интереса в сторону, например, фантастики?

- Мне показалось любопытным, что калининградцы дистанционно запрашивали русскую классику, мемуары, читали письма писателей. Как трактовать это? Можно сказать, что современный человек, оказавшись в непростой ситуации, именно в русской классике, в личностях Толстого, Чехова ищет утешение, опору, какого-то терапевтического успокоения.

- Что этим летом библиотеки Калининграда готовы предложить детям? Все ведь сидят дома…

- Мы озабочены этим вопросом. Могу заверить, пока мы ждем распоряжений от санитарных служб по работе с детской аудиторией, активно готовимся к запуску летних программ. Это лето библиотеки Калининграда, как всегда, проведут с детьми и их родителями. До скорой встречи, читатели! Разлука с вами невыносима!

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