Дневник фельдшера, попавшей в больницу с коронавирусом: «Я поборола этот вирус, но домой пока не отпускают»

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере «Скорой помощи», которая попала в Центральную городскую больницу с COVID-19.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. СЛАБОСТЬ УШЛА

Уже полмесяца наша героиня находится на больничной койке.

«Сегодня днем взяли очередной тест. Теперь нужно ждать два отрицательных, чтобы меня отсюда выписали и отправили на самолечение. Обоняния так и нет, но ушла слабость. Наконец я почувствовала прилив сил», - пишет Екатерина и признается, что последние дни она очень загружена семинарами и новыми знаниями. Девушка занимается иностранными языками и просматривает всяческие мастер-классы.

Уже как медик Катя советует подписчикам и всем калининградцам, которые за нее переживают, беречь себя, качественно и правильно питаться.

«Все мы сталкиваемся с продуктами ужасного качества. Чаще всего из-за нехватки финансов, из-за незнания. Из-за того, что мы питаемся неправильно, в организме вырабатывается много свободных радикалов, которые разрушают наши здоровые клетки. Отсюда и все проблемы: отсутствие иммунитета, неспособность организма бороться с вирусами».

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ. ЛЕГКИЕ ОЧИСТИЛИСЬ

«Я настолько позитивно настроила себя на выздоровление, настолько заняла себя и свои мысли… Чувствую любовь к себе во всем», - пишет Екатерина.

Лечащий врач девушки сообщил ей, что ее легкие восстановились полностью и теперь они чистые.

«Чистые, понимаете! Будто я и не болела. Я прыгала как ребенок. Чувствую себя замечательно. Настроение превосходное. Хочется обнять всю планету», - пишет Катя.

В этот же день у девушки взяли еще один тест.

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ. ИММУНИТЕТ СПРАВИЛСЯ

На 17-й день лечения, наконец, пришли радостные новости. Фельдшер Екатерина Куландина выздоровела.

«Ребят, меня выписывают. Сегодня какой-то необыкновенный день. Сбываются мои мечты. Пришел отрицательный тест на COVID, только что сообщил врач... Вселенная услышала мои молитвы. Я поборола этот вирус, мои иммунитет справился».

Катя признается, что смогла одолеть болезнь не только благодаря лекарствам.

«Поняла главное – побороть этот вирус можно лишь с позитивным настроем. Прыгаю как ребенок», - пишет наша героиня.

Девушка благодарит за терпение и труд отделение ЦГКБ на пятом этаже, в котором проходила лечение.

Однако позже в этот же день случилось не очень приятное событие.

«Нет слов. Пришел врач сегодня и говорит: «Екатерина, собирайтесь домой, ваш тест отрицательный, даю вам час», - пишет девушка. - Я впопыхах собираюсь за 5 минут, мои близкие едут за мной из Пионерского, ждут меня внизу 1,5 часа, пока я жду врача, чтобы она мне принесла выписку. Заходит врач… и говорит мне: «Екатерина, пока что пришел только один ваш тест, звонил эпидемиолог, он не может, к сожалению, отпустить вас домой, так как должен прийти второй. Давайте дождемся второго отрицательного теста и тогда мы отпустим вас домой».

Не исключено, что еще на какое-то время Кате придется задержаться в больнице.

Напомним, фельдшер «Скорой помощи» Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая.

А предыстория такая. 6 мая Катя приехала в поселок Луговое к пациенту, у которого в течение 10 дней держалась высокая температура - 38 градусов.

- Я отвезла пациента в ЦГКБ с пневмонией, - вспоминает девушка. - Когда меня госпитализировали, то я узнала, что у него подтвержденный COVID.

Еще за сутки до госпитализации, Екатерина чувствовала себя хорошо. Вскоре появилась тяжесть в груди и поднялась температура.

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Екатерина не может выкинуть из головы результат теста на коронавирус. Все мысли только об этом. Тест, напомним, оказался положительный – девушка заразилась COVID-19.

«Вчера, засыпая, думала: «Может мой тест перепутали все-таки? Может все-таки не поселился во мне этот злобный вирус?» (подробности).