Вместо рыбацкого слипа в Филинской бухте обещают построить новые в других местах на побережье

УРЕЗАННЫЙ ЗАКАЗНИК И КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

После публикации новостей об урезании площади государственного природного заказника регионального значения «Филино» (расположен в районе Филинской бухты) с 24,8 до 11,92 гектаров, роптать начали рыбаки. Дело в том, что на территории бывшего заказника начнут строить круглогодичный детский лагерь, который займет место «Балтартека», и поэтому доступ к лодочному слипу Филинской бухты будет запрещен.

Администратор рыболовного форума «Рыбалтика» Сергей Прокофьев в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что рыбаки выступили против закрытия слипа, так как он удобен и имеет комфортный подъезд, а до другой ближайшей приспособленной для спуска лодок пристани путь неблизкий.

- Там единственный слип, где на море можно лодку спустить, - сказал Прокофьев. - Его закрывают для рыбаков, потому что он попадает в пропускную зону лагеря. Сейчас идет обсуждение.

Впрочем, как отметили в региональном правительстве, слип в этом месте действует фактически незаконно.

СЛИПА В ФИЛИНО ТОЧНО НЕ БУДЕТ

В Западно-Балтийском терруправлении Росрыболовства сообщили, что с проблемой знакомы. В пресс-службе заявили, что 29 апреля состоялось заседание круглого стола при терруправлении, на котором обсуждался и вопрос филинского слипа (на нем был и Сергей Прокофьев). В частности, на этом совете рассматривалось письмо министра спорта Натальи Ищенко, в котором она подтверждала, что из-за строительства лагеря неофициальный рыбацкий слип на Филинской бухте действительно будет закрыт.

Однако, по словам Ищенко, рыбакам предложена альтернатива. Слип могут построить либо в районе улицы Портовая в Пионерском (прибрежная часть вдоль восточного мола), либо в районе поселка Рыбное (на территории учебного корпуса БФУ имени Канта).

- По устной информации главы администрации муниципального образования «Пионерский городской округ» Шибаева, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности устройства спусков маломерных судов (слипов) сразу на двух указанных участках, - сообщила Ищенко.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПИСОК

Решение минспорта было поддержано общественным советом, о чем на своей странице в Фейсбуке написал член этого совета Иван Пантюшин. Пантюшин заявил, что места спуска маломерных судов выбирались и в других районах. Рассматривались и коммерческие, и бесплатные спуски. Вот их полный список:

- Общественный слип у восточного мола порта в Пионерском + стоянка до 100 мест (согласовано с местной администрацией);

- Общественный слип в поселке Рыбное на территории учебного корпуса БФУ имени Канта с уже существующим гидросооружением + стоянка до 50 мест (согласовано с местной администрацией);

- Коммерческий слип со стоянкой 200+ мест в Янтарном (построено и функционирует);

- Коммерческая стоянка маломерных судов на территории 33-го Судоремонтного завода в Балтийске (рассматривается, требует согласования с Объединенной судостроительной корпорацией);

- Общественный слип на территории бывшей стоянки судов на воздушной подушке за контейнерным терминалом в Балтийске («Контейнерка»), до 100 мест (обсуждается, требуется согласование с ВМФ и ФГУП «Росморпорт»);

- Общественный слип со стоянкой до 150 мест на территории бывшей базы утилизации судов в поселке Севастопольский (Камсигаль) (обсуждается, требуется согласование с ВМФ и ФГУП «Росморпорт»);

- Общественный слип в Приморске, в устье реки Приморка, со стоянкой на 50+ мест (согласовано с местной администрацией).

- В сложившейся ситуации решение проблемы видится в распределенном по береговой линии морского побережья области, и части береговой линии Калининградского залива, строительстве оборудованных мест спуска маломерных судов и стоянки транспортных средств, - заключил Пантюшин. - Приоритетными местами, безусловно, являются точки наиболее подходящие в плане берегового рельефа, гидрологии, а также участки с уже ранее имеющейся инфраструктурой.