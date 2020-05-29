«Выкупили под ноль»: жилье на калининградском побережье забронировано на все лето

Уникальная ситуация сложилась в преддверии курортного сезона в Калининградской области. Ограничительные меры с выездом за рубеж из-за коронавирусной инфекции подстегнули цены в местах размещения от Вислинской до Куршской косы. Гостиницы забронированы и стоят на низком старте, чтобы распахнуться, как только будут сняты ограничения. Жилой сектор в Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском был забронирован под ноль еще к середине мая. Впрочем, снять жилье или апартаменты летом всегда было дороже всего, а цены определяют состоятельные гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Они традиционно приезжают к нам отдыхать с июня по сентябрь. Напомним, массовое паломничество из столиц в наш регион началось с жаркого лета 2010 года, когда случилась великая засуха в центре России и полыхали леса. Вдохнуть свежего воздуха можно было разве что на калининградской Балтике. Сейчас ситуация повторяется, хотя и по совсем другой причине.

КУРШСКАЯ КОСА

Свободных мест для туристов нет. Все забронировано. Этот факт официально подтвердил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Надо отметить, что учет койко-мест в частном секторе никто не ведет. Люди заранее бронируют жилье у хозяев, многие приезжающие из других регионов, а также калининградцы расселяются по адресам не в первый раз и загодя договариваются с владельцами недвижимости.

- Сколько сдается мест сложно сказать, все по личной договоренности. Налоги многие не платят, кроме разве что НДФЛ. Цены по гостиницам в сутки в зависимости от стандарта номера от 3 до 8 тысяч рублей. Отдельные дома с удобствами от 6,5 до 16 тысяч в сутки. Много скрытных отельчиков. По-тихому люди работают. Реклама, сами понимаете им не нужна. И так все в шоколаде, - сообщил нам конфиденциально человек, знающий ситуацию изнутри.

ЗЕЛЕНОГРАДСК

Самая популярная недвижимость под сдачу отечественному туристу – однокомнатная квартира. Цена зависит от комфортности жилья, близости к морю. По оценкам местных риэлторов в лидерах Зеленоградск. Чтобы на этом густонаселенном курорте снять приличную «однушку» на летний месяц, надо выложить от 25 тысяч рублей до 45 тысяч в рублевом эквиваленте. Это расценки в хорошем районе и новом фонде. Посуточно с постояльцев берут от 4 тысяч рублей и выше. Можно было найти и дешевле, квартиру за 2 500 до 3 000 рублей. Но, как правило, это неопрятные и мрачноватые жилища в старом фонде с «бабушкиным ремонтом». На «Авито» до сих пор висят объявления о сдаче жилья посуточно за 1800 рублей, но все забронировано.

Один из существенных минусов Зеленоградска для отдыха – проблемы с водопроводной водой, обычно летом на верхних этажах домов, выше четвертого – засуха. Система водоснабжения была не рассчитана на столь мощное строительство жилья за последнее десятилетие и возросшее потребление населения, которое летом увеличивается в разы.

СВЕТЛОГОРСК

В Светлогорске, где расположен обсерватор, цены ниже, но тоже высокие, а мест уже нет. За однокомнатную квартиру просили от 15 до 30 тысяч рублей. Стоимость соответственно зависит от условий проживания и близости к морю. Первая линия – красная ценовая зона. Посуточно еще можно найти приличную квартиру-студию или стандартную однокомнатную за 3500 рублей или даже за 2 тысячи в сутки, но это будет хрущевка или что-то похожее.

ПИОНЕРСКИЙ

В тихом Пионерском цены на сдачу недвижимости тоже взлетели. На первой линии от моря и в прежнее времена однокомнатную квартиру легко сдавали за 30 тысяч рублей в месяц, а теперь берут все 40. В целом на такое жилье цены варьируются от 18 до 28 тысяч рублей. Посуточно просят от 2 до 4 тысяч рублей. Гостиницы здесь всегда забиты, так как их всего две. Еще есть хостел.

Предоплата при съеме в частном секторе обязательна, она составляет половину суммы. Если вдруг гость не сможет приехать, то деньги по договору возврату не подлежат. Собственникам жилья соответственно выгоднее сдавать жилье без посредников, как и клиентам. Риэлторы накручивают от 15 до 30 процентов от стоимости при сдаче квартиры посуточно, а если жилье снимают на месяц, берут разово от 2 000 до 2500 рублей.

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Этим летом большинство калининградцев вынуждены будут отдыхать в родной области, причем заплатить за это придется немало – хотя бы из-за конкуренции с москвичами. Такое мнение в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» высказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак (подробности).