Роспотребнадзор объяснил, как должны работать парикмахерские и салоны красоты в Калининграде

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области в период пандемии коронавируса и ослабления ограничительных мер продолжает консультировать предпринимателей по организации безопасных сервисов и услуг. С просьбой разъяснить рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских в Роспотребнадзор обратилось российское представительство одного из крупных мировых косметических брендов. Компания проанализировала наиболее распространенные ситуации, с которыми сталкивается профессиональное сообщество, и сформулировала наиболее популярные вопросы. На них в прямом эфире в Инстаграме ответила главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура.

Эфир вела практикующий мастер-парикмахер и владелец салона красоты в Краснодаре Мария Головинская. Она озвучивала вопросы, которые приходили во время эфира из разных российских регионов.

ЕЩЕ РАЗ О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ

- Мы постоянно слышим фразу - «неблагополучная эпидемиологическая ситуация». Что это значит?

- Впервые мы столкнулись с масштабной неблагополучной эпидемической ситуацией, когда во всех регионах нашей страны и во всех странах мира регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество случаев большое. При этом истинную картину заболеваемости никто не знает, потому что тестируются лишь группы риска, определенные группы граждан. Вот это и характеризует ситуацию как эпидемиологически неблагополучную.

- Сегодня очень много разной и противоречивой информации о коронавирусе. Какие основные заблуждения, на ваш взгляд, у нас, непрофессионалов, существуют?

- К сожалению, говорят, что коронавирус – выдумка. Говорят, что якобы мы находимся в привычной ситуации, как при гриппе и ОРВИ. Но коронавириусная инфекция – новая, мы пока мало о ней знаем. При этом у нее есть ряд особенностей. Одна из них - длительный инкубационный период. Что это значит? Вирус попадает в организм, а клинических симптомов нет. Но в этот период человек может быть заразным для другого человека. Мы столкнулись с инфекцией, которая передается не только воздушно-капельным путем, но может оседать на поверхности и передаваться через контакт с этими поверхностями, через руки. Вот почему важно выполнять ряд мер по предупреждению распространения новой инфекции.

Заблуждаются, когда говорят, что можно применять препараты с профилактической целью. Увы, специфического лечения коронавируса нет. Да, есть препараты, которые может назначить только врач, только с учетом лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию, только с учетом состояния пациента.

Мы надеемся, что скоро будет вакцина, и мы сможем прививаться, сможем создавать искусственный иммунитет, и тогда организм будет невосприимчив к этой инфекции.

Парикмахерское сообщество никогда не работало в условиях, когда инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Именно по этой причине Роспотребнадзор разработал рекомендации для бизнеса – как работать в новых условиях. Точнее сказать, это правила игры, которые помогут вам защитить себя, защитить своих клиентов и сделать услуги безопасными.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

- Какие основные рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских?

- Никто не хочет болеть, никто не хочет заражаться. Для этого, когда вы начинаете работу, проводите генеральную уборку. Лучше, конечно, после рабочего дня проводить генеральную уборку. И делать это с дезсредством, в инструкции которого должно быть указано, что оно подавляет вирусную активность. Важно рассчитать дезсредства на день, неделю, месяц, важно сделать запас, а также – обрабатывать помещения раствором правильной концентрации.

В Калининградской области мы рекомендуем заводить журналы здоровья. Куда вносятся данные: показания температуры, также сотрудник должен сообщить под роспись о благополучии в семье. И если у вашего коллеги дома кто-то из близких болен, он должен сообщить об этом. Если у вашего коллеги при входном контроле температура – 37, то к работе он не допускается, направляется домой и обязательно вызывает врача.

В чем должен быть одет парикмахер? Поскольку вы работает с клиентами по предварительной записи, то также можете рассчитать, сколько на день, неделю, месяц вам понадобится комплектов одноразовой одежды, средств индивидуальной защиты.

Вы работаете только в маске. Другого вариант пока нет. Клиент ваш также находится в маске.

Все эти меры разработаны для вас, а не для проверяющих, которые то ли придут, то ли не придут. Еще раз: руки в чистоте, средства индивидуальной защиты, смена спецодежды после каждого клиента, контроль состояния здоровья, дезинфекция и дистанцирование. Все рекомендации вполне понятно разъяснены и выполнимы.

БЛИЦ-ОПРОС

- Как правильно утилизовать средства индивидуальной защиты?

- Использовать обычные пакеты, иных требований нет.

- Будут ли внезапные проверки со стороны Роспотребнадзора? Что будут проверять?

- Например, если будут сигналы о нарушениях, если клиент после посещения вашего салона заболеет коронавирусной инфекцией. Но мы сегодня говорим о том, что сообщество красоты знает, как профессионально работать в новых условиях и профилактировать распространение заболевания.

- Как вести себя в случае проверки сотрудников Роспотребнадзора? Как отвечать на вопросы, чтобы не допустить развитие конфликта?

- Конфликтную ситуацию не надо создавать. Объясняйте, показывайте, что и как вы делаете. Я всегда говорю своим сотрудникам, что ваша главная задача во время проверки – показать, как делать, чтобы ошибки не повторялись.

- Есть ли вероятность, что нынешние рекомендации Роспотребнадзора станут постоянными?

- Думаю, что шапочки, маски, одноразовые халаты – это только для периода подъема заболеваемости. Надеюсь, что скоро перейдем к третьей стадии снятия ограничений, и все парикмахеры будут работать в обычных условиях. Но все ваше сообщество станет профессионалами в вопросах развития своего бизнеса при распространении заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

- Будут ли в медкнижки вносить данные об анализе на коронавирус?

- Данные об анализах – нет. А вот когда появится вакцина, то данные о прививках будут вноситься.

- Есть салоны, где работают не только парикмахеры, но и маникюристы. Возможно ли совмещать работу этих мастеров?

- Пр условии, если в салоне есть возможность максимально разобщить клиентов, используя кабинки, отдельные залы.

- Нужны ли в парикмахерских маски детям?

- Если очень маленькие дети, оставайтесь дома, сделайте ему стрижку своими силами. Если же вы ведете ребенка в парикмахерскую, тогда нужно сделать все, чтобы он был в маске.

- Салоны красоты или парикмахерские часто расположены в бизнес-центрах. За порядком дамских комнат обычно следят службы бизнес-центров. Обязан ли салон красоты в новых условиях следить за порядком в общественном месте?

- Сейчас все должны следить за порядком и на своих рабочих местах, и в местах общего пользования.