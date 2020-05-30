«Мы на плато, но это не точно»: что происходит с распространением коронавируса в Калининградской области

В субботу 30 мая, в день регистрации очередного коронавирусного рекорда (за сутки в регионе был выявлен 51 человек с COVID-19), министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко собрал во дворе своего ведомства очередную пресс-конференции. На этот раз он был в респираторе. Несмотря на жалобы журналистов на плохую слышимость, министр маску не снял и полчаса проговорил в микрофоны так, как того требовал масочный режим.

ПОГИБ УЖЕ ТРЕТИЙ МЕДИК

Первым делом Кравченко попросили подтвердить смерть врача-реаниматолога Ридвана Абдураманова.

- Да, к сожалению, действительно, вчера наш коллега умер, - ответил министр. - Ридван – это доктор реаниматолог- анестезиолог. Молодой мужчина, ему было 55 лет. Без каких-то серьезных хронических заболеваний. Печальная история. К сожалению, эта болезнь не щадит никого. Это уже третий медработник, которого мы потеряли за время борьбы с коронавирусом.

После того, как Кравченко заявил, что уже 162 медработника в регионе заразились коронавирусом (из них 55 или 56 – врачи), журналисты спросили, как себя чувствует главврач центральной городской клинической больницы Сергей Литвиненко, у которого также ранее подтвердился коронавирус.

- Прекрасно, он хорошо себя чувствует, все в порядке, - ответил Кравченко.

И ПНЕВМОНИЯ, И ИНСУЛЬТ

Александр Кравченко также рассказал об одной сложной пациентке, поступившей сразу с двумя тяжелыми диагнозами. В течение некоторого времени врачи не знали, куда ее отправить на лечение. Дело в том, что они предположили, что у женщины еще и коронавирус.

- У нас была ситуация, когда женщина поступила молодая с инсультом, который нужно было лечить хирургически, и при этом у нее была пневмония, - пояснил Кравченко. - Нужно было решать, где ее лечить: в новом корпусе БСМП, который развернут под лечение коронавирусной инфекции или лечить ее в областной больнице. Поскольку ее состояние позволяло подождать получение теста в минимально сжатый срок, и было подтверждено, что у нее нет коронавируса, она получила хирургическую высокотехнологичную помощь в областной больнице. В настоящий момент она идет на поправку.

Кравченко тут же заметил, что в больницы поступает много пациентов с диагнозом пневмония. Причем, эта пневмония «в момент поступления не определяется как коронавирусная, а потом при обследовании по плановой программе у пациентов подтверждается коронавирус».

- Сегодня очень много пневмоний в процессе лечения подтверждаются как коронавирусные пневмонии. Это стандартная ситуация, которая не только для Калининградской области характерна, а мировая, - добавил министр.

СНОВА ИНФЕКЦИЯ В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

После вопроса о врачах, пресса также попросила подтвердить или опровергнуть информацию о «второй вспышке коронавирусной инфекции в областной клинической больнице Калининграда.

- Я бы был более аккуратен с формулировками, - уклончиво ответил Кравченко. – Дело в том, что современные реалии таковы, что нам с коронавирусной инфекцией придется какое-то время жить. И наличие пациентов с коронавирусом, наличие сотрудников предприятий и людей, которые так или иначе будут эту инфекцию иметь – это современный тренд, к которому нужно готовиться, понимать и принимать меры. В любой многопрофильной больнице, как я уже ранее говорил, все равно будут заносы коронавирусной инфекции. Да у нас после открытия уже есть два случая в областной больнице, и пациенты своевременно переводятся в другие стационары, где проводится лечение тех заболеваний, с которыми они поступили. После заноса проводятся все профилактические мероприятия.

Кравченко добавил, что «так или иначе все столкнутся с этой инфекцией».

- Если использовать вашу риторику, - обратился глава минздрава к журналистам, - то можно сказать, что вспышка есть на каком-то предприятии, и еще на каком-то предприятии. И там, и тут.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Не могли у Кравченко не спросить о выплатах для калининградских врачей, тема которых уже не раз поднималась в прессе.

- Так называемые «путинские», как вы их назвали, - это выплаты во 484 постановлению Правительства РФ, получили в нашей области все, кто должен был получить, - ответил Кравченко. - Мы неоднократно разъясняли всем, встречались с коллективами, проводили видеомосты, предлагали профсоюзам, чтобы они тоже разъясняли. Там поименованы очень четко категории медработников, имеющих право на эту выплату. Есть несколько документов, регламентирующих выплаты за счет средств федерального и регионального бюджетов. Мы в регионе попытались реализовать систему, при которой медработники, которые контактировали с подтвержденными коронавирусными пациентами, должны получить выплаты, даже если они не охвачены федеральным законодательством. И эти люди выплаты получают. Но дальше возникает вопрос в различии суммы выплат.

Кравченко добавил, что министерство продолжает получать заявления от врачей, и не останавливает разъяснительную работу с профсоюзами, общественной и врачебной палатами.

- Эта система динамичная, она меняется, - продолжил министр. – Еще одни дополнительные разъяснения мы получили вчера. В настоящий момент мои коллеги-экономисты разбираются с тем, как трактовать новые изменения. Возможно, часть медперсонала получит дополнительные выплаты на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Мы очень заинтересованы выплатить средства максимальному количеству медработников. Это федеральные средства, которые не требуют софинансирования. Но мы не можем раздать эти деньги всем, потому что за это потом отвечать придется.

МЫ НА ПЛАТО, НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Был вопрос и по поводу продолжающегося, пусть и медленного, роста количества заболевших. Дело в том, что еще 19 мая вице-премьер регионального правительства Илья Баринов предположил, что Калининградская область вышла на плато по коронавирусу, однако к концу мая предположение чиновника уже почитали скороспелым.

- Не люблю я отвечать на такие вопросы, - ответил Кравченко, - потому что ситуация может меняться. Если говорить про последние 10 дней, то мы видим, что мы фактически сегодня стоим на плато. Когда мы начинаем снимать ограничительные мероприятия и вести более активный образ жизни, есть вероятность, что число выявленных пациентов с коронавирусом несколько возрастет. Тогда выяснится, что я неделю назад говорил, что мы на плато, а мы не на плато. Говорить о плато в условиях тех или иных ограничений, мне кажется, не совсем корректно.

В итоге, Кравченко признал текущую ситуацию «некоей стабильностью».

- Дальше будет понятно в зависимости от того, как наши работодатели и мы с вами будем исполнять те или иные требования. Многое зависит от поведения каждого конкретного человека, - заключил министр.

ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ БУДЕТ НЕ ВСЕМ

Как известно, калининградцы жалуются на неоказание плановой медпомощи. У министра спросили и об этом.

- Плановая помощь пациентам с другими заболеваниями сегодня не оказывается там, где нет угрожающих жизни состояний, - заметил Кравченко. – У нас была определенная задержка с хирургической онкологической помощью, потому что мы закрывали областную больницу, а ЦГКБ заведомо была перепрофилирована на коронавирусную инфекцию. Но сегодня онкологические пациенты госпитализируются и лечатся, они поступают в приемные боксовые отделения. У них берется мазочек, дожидаемся результатов и потом переводим в общее онкологическое отделение, где они получают помощь. Задержки там особо сейчас нет.

По словам Кравченко та помощь, которую можно отложить по времени, откладывается.

- Если у пациента условно есть грыжа, которую можно прооперировать, ничего страшного не произойдет, если мы ее прооперируем через два-три месяца. А пациенты, которые нуждаются в получении химиотерапии, либо терапии системных заболеваний, получают ее на Иванникова (Онкологический центр Калининградской области - Ред.), - добавил министр.

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ

Уже после окончания пресс-конференции слова попросил пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. В первую очередь он обратился к старшему поколению.

- Мы видим, что по результатам эпидемиологических расследований Роспотребнадзора, большая часть заболевших – лица преклонного возраста, - заявил он. - Также вы видите, как наши пожилые люди, пенсионеры, ходят по улице без масок, без перчаток, то есть не соблюдают установленный масочный режим.

По словам Лыскова, полиция и Росгвардия относится к ним «с большим пониманием» и работают с ними «через предупреждения».

- Мы напоминаем, что для лиц старше 65 лет до их пор действует режим самоизоляции, на улице им появляться запрещено. Также напоминаем, что до сих пор работают волонтерские центры как общественных организаций, так и наши, Агентство по делам молодежи работает в этом направлении. Просим пользоваться их услугами.

СТАЛИ ЗАРАЖАТЬСЯ ПРОДАВЦЫ

Далее Лысков заявил, что коронавирусом теперь начали заражаться и продавцы магазинов.

- Мы видим статистику и знаем, что заболеваемость уже шагнула в сферу услуг, - объявил он. - Мы фиксируем достаточно большое количество заболевших. Только вчера было несколько случаев среди продавцов. В связи с этим мы были вынуждены еще раз поправить наше постановление (мы сегодня его опубликуем в ближайшее время). Основные изменения в нем коснутся как раз регламентации работы непродовольственных магазинов и торговых центров. Но мы оставляем их на том же этапе работы, как и сейчас.

Тут стоит напомнить, что работа магазинов непродовольственных товаров в области началась с 29 апреля, а с 12 мая было разрешено работать торговым центрам.

ПОДПОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

И в заключение встречи Лысков рассказал, что в Калининграде, несмотря на коронавирус, начали проводить подпольные вечеринки.

- Мы знаем, что у нас открыта часть гостиничных комплексов, работающих на территории Калининграда, - заявил Лысков. - Есть случаи, что там проводят так называемые закрытые массовые мероприятия, вечеринки, корпоративы и так далее. Хотим обратиться к людям, которые организовывают эти мероприятия и позволяют их проводить на своих площадках. Это недопустимо! Все подобные случаи получат должную правовую оценку. И расследованием этих случаев занимается Следственный комитет.

Напомним, ранее, 28 мая, глава калининградской Ассоциации рестораторов и отельеров Ольга Тесленко заявила, что отрасль находится в критическом состоянии, а владельцы отелей и ресторанов готовы пойти на «беспрецедентные меры», лишь бы открыться.