Жителям Пионерского, чтобы попасть в центр города, нужно ехать... через Светлогорск

Для жителей северо-западного микрорайона в Пионерском наступила настоящая транспортная самоизоляция. Это - жители поселка Рыбное (он является частью города), улиц Рабочая, Яблочная и других. Тысячи людей оказались в «ловушке». На дороге, по которой шел общественный и личный транспорт, на месте строительства разворотного кольца, установлен блокпост. Жители жалуются, что из закрытого района попасть в аптеку, больницу, поликлинику, общеобразовательную школу, спорткомплекс, библиотеку, школу музыки и другие учреждения, отвезти ребенка в детский сад, гражданам надо оборачиваться на машине через Светлогорск, делать крюк в 15 километров. Хотя можно, конечно, и пешком. Проблема в том, что на северо-западной окраине города нет никакой социальной инфраструктуры, кроме пары продуктовых магазинчиков.

- У меня пожилые родители живут на улице Рабочей. Раньше можно было доехать за пять минут, а теперь по кругу выходит более получаса. Дорого выходит, по карману бьет хорошо. На блокпосту всех заворачивают, - рассказывает жительница Пионерского Светлана. - Ездила к маме с папой каждый день. Теперь раз в неделю, в выходной, чтобы помочь старикам по хозяйству, привезти лекарства, продукты.

Власти обещают жителям в перспективе нормальную жизнь, а пока надо потерпеть до лучших времен, которые наступят, видимо, не раньше осени.

- Идет очередной этап строительства магистральной улицы районного значения от границы нашего муниципального образования к проектному грузопассажирскому терминалу, - говорит глава Пионерского городского округа Леонид Шибаев. - Поэтому по декабрь включительно закрыто движение по улице Рабочей на участке от улицы Портовой до улицы Набережной. Объезд закрытого участка идет через Светлогорск по Калининградскому проспекту, улицам Балтийской и Ольховой до поселка Рыбное. Пропускается лишь спецтранспорт, автомобили оперативных служб, могут проехать «скорая» и пожарные машины. Инвалиды получили специальные пропуска.

По словам Шибаева, для пешеходов оборудовали проход от лестницы из парка культуры и отдыха на улицу Рабочую в обход строящегося кольца.

- Мы надеемся, что к 1 сентября движение будет восстановлено для местного населения, ведь дети пойдут в школу и детские сады. Об этом достигнута договоренность с строителями – компанией «ВАД», - отмечает глава администрации.