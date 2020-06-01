Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов: Когда я впервые увидел Калининград, это был взрыв мозга

В общероссийский День библиотек Калининградская областная научная библиотека организовала встречу с писателем Алексеем Ивановым, автором романов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ёбург». Общение прошло в единственно возможном теперь онлайн-формате. Автор рассказал о жизни в условиях пандемии, работе над новым романом «Тени тевтонов», действие которого происходит в Восточной Пруссии и на написание которого автора вдохновил наш регион. Приводим самые интересные моменты беседы.

ОБ ИЗОЛЯЦИИ

- У каждого человека свои проблемы. Нынешняя ситуация лишь обострила их, но не создала какие-то новые проблемы. Писательская работа такова, что изоляция ей, вроде как, и не должна мешать. Но это только кажущаяся ситуация. Потому что писатель все равно интегрирован в общественную жизнь. Если общественной жизни нет, то писателю некомфортно. Как, впрочем, и любому другому человеку.

Миф писательской деятельности – это вдохновение. Если ты профессиональный писатель, то ты работаешь в любом состоянии: есть вдохновение или нет его. Представьте, что вы – врач. И оперируете только по вдохновению. Сегодня есть вдохновение, и вы вырезали аппендицит, а завтра его нет, и пациент помер. Так не может быть. И писатель работает всегда. Наличие вдохновения только ускоряет работу, но не влияет на ее качество.

О НОВОМ ФОРМАТЕ КНИГИ

- Я не обслуживаю повестку дня своими произведениями. Мне вообще кажется, что это дурной тон. Не думаю, что когда-нибудь тема пандемии меня заинтересует. В новом романе «Тени тевтонов», конечно, тоже люди умирают. Но там чума другая – коричневая, фашизм.

Как я и обещал, роман выйдет осенью. Я – человек системный и меня всякие мелочи вроде пандемии, с толку не сбивают. Это будет не просто роман, а аудиосериал. Сначала он выйдет на платформе «Storytel» (шведская компания, представляющая стриминговый сервис аудиокниг. Начала свою работу в России в 2017 году - Ред.) и будет доступен для прослушивания. Через пару месяцев появится уже бумажная книга.

«Тени тевтонов» для меня сложный текст, поскольку это непривычный для меня формат. Это не просто роман, который начитал артист. Произведение делится на части, как сериал на серии. Внутри каждой части есть свой небольшой сюжет. Это драматургия, вещь понятная, и ничего тут особенного нет. Важнее – язык, которым пишется произведение подобного рода. Аудиосериал это гибрид поэзии и кино. То есть текст должен быть визуализирован, слушатель должен «видеть» картинку в каждом предложении. И текст должен быть кратким, потому что воспринимается на слух. Емкость, концентрация – это от поэзии. Подобных гибридных текстов я еще не писал. Работать мне непросто. Три четверти романа уже готовы.

По словам Алексея Иванова, во время визита в регион для него открылся «неизведанный пласт истории».Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

- Этот роман – мои мысли на тему того, что такое история. Никто ведь не знает на самом деле, что такое история. Существует множество концепций. Самая известная концепция, самая, так сказать, профанная: история – это деяния великих людей. Наполеон приказал, Александр Македонский сделал, Гитлер напал и так далее. Есть концепция истории религиозная, церковная. То есть история – это воля Божья. Есть концепция истории по Марксу: история – это борьба классов. Есть авторские концепции истории. Например, по Толстому история – роевое движение народов. По Гумилеву – всплески пассионарности… Я не выдвигаю своей историософской концепции, но рассуждаю о неких странностях истории, которые никакая теория объяснить не может, но эти странности присутствуют объективно.

Я знал и слышал, что Калининградская область очень интересна, но когда я впервые все увидел, был шок. Взрыв мозга, взлом сознания. Для меня открылся неизведанный пласт истории. И я не смог уйти от этой темы, решил, что проще будет написать роман, чем бить себя по рукам и говорить: «Не узнавай, не интересуйся». История Калининградской области и Восточной Пруссии совершенно недооцененная страница мировой истории. Было столько всего интересного, что нужно 25 писателей Ивановых, чтобы хотя бы немножко рассказать публике о том, что происходило.

О БАЛТИЙСКЕ

- Многие места, которые я посетил, работая над романом, меня поразили. Конечно, форты вокруг Калининграда. Вокруг Кёнигсберга, поскольку действия у меня происходят, когда город еще так назывался. Я и сам привык называть Калининград Кёнигсбергом. Меня глубоко поразил Балтийск, этот старый город Пиллау и все что там осталось от прежних времен. На мой взгляд это такой культурный центр, потенциально великолепный туристический объект. Как он может пропадать? Как он может быть недоступен для людей? Это преступление перед культурой.

О КУЛЬТУРЕ

- Библиотеки – это наш самый главный общественный институт, который поддерживает культ чтения, а без чтения современная культура просто немыслима. Убивает наше культуру бескультурье. Но оно бывает разных форматов, всегда производное от эпохи. Иной раз бескультурье – это просто неграмотность. Иной раз оно принимает причудливые формы. Сейчас самый страшный формат антикультурности – формат эгоцентризма, навязанного нынешними средствами коммуникации, в том числе социальными сетями.