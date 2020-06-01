2020-06-01T18:21:06+03:00
Общество

24 тысячи миль за кормой: «Крузенштерн» возвращается на родину

В Калининграде готовятся встретить парусник после кругосветного плавания
Александр КАТЕРУША
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За полгода «Крузенштерн» прошел без малого 24 тысячи морских миль, а это больше длины экватора нашей планеты.За полгода «Крузенштерн» прошел без малого 24 тысячи морских миль, а это больше длины экватора нашей планеты.Фото: Игорь Зарембо
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Легендарный «Крузенштерн» возвращается домой из длительного плавания – в Калининграде судно ждут в среду 3 июня. Местом швартовки, по традиции, станет 18-й причал Калининградского морского рыбного порта.

За полгода «Крузенштерн» прошел без малого 24 тысячи морских миль, а это больше длины экватора нашей планеты. Парусник посетил порты: Санта-Круз на острове Тенерифе (Канарские острова), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Огненную Землю, Буэнос-Айрес (Аргентина) и др. Во время стоянки в этих портах на борт парусника поднимались высокопоставленные гости, проходили экскурсии. Конечно же, с удовольствием посещали барк и местные жители. Все это было еще до пандемии коронавируса. Потому что уже после речь шла исключительно о технических заходах в порты Лас-Пальмас и Новороссийск. Погрузка продовольствия и заправка топливом осуществлялась бесконтактным способом. В эти минуты «Крузенштерн» по водам Балтийского моря под парусами мчит к Калининграду.

3 июня встречающие в порт допущены не будут. От того, чтобы курсантов и членов экипажа две недели держать на судне на карантине, отказались. По прибытии на паруснике они находиться не будут.

- Экипаж стерильный. Ребята находились в море без выхода на берег с 4 марта. Никаких контактов у них не было. Кроме того, ежедневно медицинская служба судна осматривает всех членов экипажа и курсантов. Все здоровы. Поэтому держать их на судне еще две недели просто нет необходимости, - поясняет Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежит парусник. Так что практикантов из порта доставят в город и развезут по учебным заведениям (перевозить обещают небольшими группами до 15 человек, соблюдая все требования). Ну, а дальше курсантов заберут родители и развезут по домам. Мурманские практиканты улетят домой из Калининграда до 6 июня.

Напомним, «Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря 2019 года и должен был бороздить моря до 3 сентября 2020 года, но из-за коронавируса пришлось вернуться раньше. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на «Крузенштерне» проходили тематические вечера. В Буэнос-Айресе судно посетили ветераны Великой Отечественной войны. Сам День Победы отметили торжественным построением на палубе, когда барк находился в Средиземном море. За время экспедиции на барке прошли полугодовую практику 119 юных моряков из разных городов России.

Одной из фишек экспедиции стала встреча в Южной Атлантике трех учебных парусников Росрыболовства. «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» провели совместное маневрирование под всеми парусами, а сразу после был дан старт символической мемориальной парусной регате в честь 200-летия открытия Антарктиды. В 200-мильной гонке под натиском штормового ветра победил «Крузенштерн».

Интересно, что 3 июня, одновременно с «Крузенштерном», в порту Владивосток закончит свою очередную кругосветку «Паллада», а «Седов» завершит первый этап экспедиции, которая проходит накануне столетнего юбилея барка.

По плану «Седов» 27 июня должен выйти в Петропавловск-Камчатский. Приход туда запланирован на 11 июля. После празднования Дня рыбака наш парусник выйдет в Тихий океан и направится к Панаме. Затем – через Атлантику с заходами в порты или без (это будет зависеть от эпидемиологической ситуации) барк пойдет в Калининград. Дома парусник ждем в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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