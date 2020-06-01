Как будет работать общественный транспорт Калининграда этим летом

О том, как коронавирус изменил работу общественного транспорта, и о том, как будут осуществляться перевозки летом, рассказал в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» директор муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» Александр Ершов.

Гортранс: Во всех автобусах есть кондиционеры, но без Роспотребнадзора мы их включать не будем 00:00 00:00

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ, ВЫРУЧКЕ И СОЗНАТЕЛЬНЫХ ПАССАЖИРАХ

- Мы не можем высаживать пассажиров, мы им рекомендуем надеть маски. Если их нет - то было так, что мы останавливались, вызывали по 112 силы МВД и ждали приезда. В первый день масочного режима было очень много таких случаев. Больших простоев не было, очень сознательные у нас пассажиры: они выступали в поддержку кондуктора – и люди либо выходили, либо надевали маску.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ТЕМПЕРАТУРА СОТРУДНИКОВ

- Мы проводим ежедневную полную дезинфекцию транспортных средств. На конечных остановках протираем поручни, проводим проветривание. Кондукторы и водители в масках, перчатках. Им выданы специальные спреи, чтобы можно было обрабатывать поверхности. Температурный режим – это неотъемлемая часть работы предприятия. Первый раз температуру всех сотрудников проверяют на КПП, а потом при выпуске на линию врач отдельно еще проводит проверку и дополнительно измеряет температуру водителей и кондукторов.

КОНДИЦИОНЕРЫ И КОРОНАВИРУС

- Все автобусы «ГорТранса» оснащены кондиционерами. Все работают. Включать их пока не будем, дождемся рекомендаций Роспотребнадзора: возможно ли это или невозможно в период коронавируса. И только по рекомендациям мы либо их включим в транспорте, либо не будем включать.

СТАЦИОНАРНЫЕ ВАЛИДАТОРЫ И БЕЗНАЛ

- Валидаторы закуплены на весь подвижной состав. Их запуск идёт поэтапно: установили полностью на троллейбусы, на этой неделе запустим, стационарные валидаторы на трамваях, следующий этап – это автобусы. Я думаю, что в этом году закончим установку. Статистика последних дней такая: 37-40 процентов пассажиров используют безналичную оплату проезда, а в начале у нас было вообще 5-7 процентов.

ТРАМВАЙ PESA

- Вы все видели, что у нас был ремонт улицы Киевской, поэтому мы не могли PESA выгонять на неотремонтированный участок, он требует хороших путей. В данный момент трамвай проходит техобслуживание, и я надеюсь, что в ближайшее время вы увидите его на улицах города.

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