«Душманы» с нашего двора: как в Калининграде ввели «сухой закон» и чем это обернулось

«Сухой закон» – название народное. А вообще это был указ. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», вступивший в силу 1 июня 1985 года.

Этот законодательный акт перестроечных времен крепко врезался в память народа. Более того, многие именно с него ведут свой личный отсчет Перестройки, которую начал в том поворотном году Михаил Горбачев. Главой государства, генсеком ЦК КПСС (вместо почившего Константина Черненко), он стал 11 марта 1985-го. А уже всего через два с половиной месяцев ввел «сухой закон». Получается, ничего важнее тогда не было.

Заметим, указ – об «усилении» борьбы. То есть боролись и до этого, однако недостаточно. А какая может быть Перестройка, если страна в хмельном угаре? Ведь пили в СССР в ту пору так, как еще никогда раньше. Вот «наверху» и решились наконец сделать то, что на самом деле давно собирались сделать. С одной стороны – закрутить гайки, введя целый ряд административно-уголовных «антиалкогольных» наказаний. А с другой стороны – по всему Союзу начать небывало масштабную кампанию «Трезвость – норма жизни».

А СВАДЬБЫ ПЕЛИ И… НЕ ПИЛИ

Калининградцы, как и весь советский народ, в большинстве своем поначалу отнеслись к «сухому закону» с одобрением. На волне энтузиазма, например, в трех расположенных по соседству поселках Гвардейского района – Заречье, Пруды и Суворово, собравшись на сход, жители постановили: в местном магазине поселковым выпивохам спиртного больше не продавать! После чего попавшие в черный список граждане алкоголь там купить уже не могли. А в поселке Бабушкино Нестеровского района пошли еще дальше. Тамошний люд обратился к райисполкому с просьбой, чтобы отныне в их магазине спиртное больше вообще не продавалось.

На фоне появления «трезвых» поселков никого уже не удивляло повсеместное закрытие винно-водочных отделов и магазинов. Так, в Калининградском отделении Прибалтийской железной дороги насчитывалось 36 магазинов ОРСа (отдела рабочего снабжения). Во всех них алкоголь исчез. Массово перепрофилировали и кафе – в «соки-воды», молочные бары.

А еще по всему янтарному краю устраивались безалкогольные свадьбы. Наверное, самой шумной из них стала та, что состоялась в январе 1986-го в областном центре. Образцово-показательное бракосочетание напоминало городской праздник. Сперва гуляли во Дворце культуры рыбаков (ныне там Музыкальный театр), затем с не меньшим размахом – в Доме офицеров. Как и полагается, свадьба пела и плясала. Но пили – только чай из самоваров. А когда невесту спросили, как лучше провести свадьбу, та уверенно ответила:

– Главное – без спиртного!

«ИН ВИНО ВЕРИТАС» – С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

Хватало историй и вроде этой. В Черняховском районе три механизатора поехали косить сено. Однако когда они добрались до лугов у поселка Перелесное, там их уже поджидала местная жительница.

– Накосите сперва для моей буренки, – попросила она. – А уж я с оплатой не обижу.

Работая по-стахановски, косари за полчаса свалили тремя косилками травы на год вперед. И хозяйка коровы вынесла им из дома бидон браги… Проснулись косари в вытрезвителе, после чего каждый был оштрафован на 100 рублей и лишен всех премий по итогам года. А самогонщицу привлекли к уголовной ответственности.

А вот какая история произошла в Калининграде. Школьники в те времена должны были заниматься еще и общественно полезным трудом. Дело нужное. Но уместна ли школьная производственная практика… на ликеро-водочном заводе?

Явно не «детское» предприятие было назначено базовым для школы № 36. И вот, значит, в рамках антиалкогольной кампании делалось все возможное, чтобы отвлечь подростков даже от мыслей об употреблении спиртного. Однако при этом они работали на «ликерке», разбирая этикетки. Само собой, школьники стали разбираться в ходовых марках алкоголя, кое-кто начал коллекционировать специфические наклейки…

Родители забили тревогу. И что же? Директор завода заявил, что раз детей не допускают в цех розлива, то о моральных издержках в воспитании и речи нет. Не увидела проблемы и школьная администрация. Мол, ребята работают на «ликерке» к обоюдной пользе. И завод доволен, и школа получает от предприятия средства для проведения культурно-массовых мероприятий.

Так на ликеро-водочной практике и приучали школяров к трезвому образу жизни.

ДИКИЕ ОЧЕРЕДИ ЗА СПИРТНЫМ

Тем временем перестроечная эйфория развеивалась. Горбачевские реформы в целом вели куда-то не туда. А в частности все больше раздражала и антиалкогольная кампания. Так, в 1987 году в кинотеатре «Октябрь» (теперь это Дом искусств) экспонировалась областная выставка карикатуры «Сатира против пьянства». К выставке прилагалась книга отзывов. И кто-то после просмотра оставил там такую запись: «Пил, пью и буду пить».

В том же 1987-м появились у нас и первые очереди за спиртным. Как и многое другое, оно тоже вдруг стало дефицитом. «Доперестраивались!» – как тогда говорили. Да, статистика утверждает, что выпивать советские люди благодаря «сухому закону» стали меньше. Но все же не настолько, насколько был снижен выпуск алкоголя и сокращено число точек, где еще торговали таким товаром.

«Пьяные очереди» – самые отвратительные из всех, что выстраивались в те годы. Именно в них завелись и «душманы». Так прозвали тех, кто нагло лез за спиртным без очереди. Публика эта действовала всегда стаями. Пока одни распихивали «лохов», другие – порой прямо по головам – пробивались к прилавку. Все чаще возникали драки, в том числе – с милицией, которая пыталась угомонить «душманов». В общем, не на пустом месте они эту кличку получили, ненависть к ним была не меньше, чем к бандитам, с которыми нашим военным приходилось тогда иметь дело в Афганистане.

Первые талоны на алкоголь в Калининграде пришлось ввести в 1989 году.Фото: Архив автора

В ОДНИ РУКИ – ОДИН ЛИТР

Впрочем, если у вас имелись лишние деньги, в очереди стоять было не обязательно. Водку и тому подобные радости, изготовленные промышленным способом, у нас продавали и из- под полы. Скажем, в Калининграде главная нелегальная точка располагалась у ресторана «Атлантика». Тут спиртное втридорога можно было купить у таксистов. Или у бабушек, торгующих всякой всячиной.

А уж сколько предлагалось самопала! Если в 1985 году в области было зафиксировано 450 случаев самогоноварения, то в 1988-м – 2404. Рост почти в пять раз! Вот такая получилась борьба с самогонщиками. К слову, в том же 1988-м у нас были введены первые талоны. На сахар. И в том, что его запасы иссякли, немалая заслуга самогонщиков.

Ну а в следующем, 1989 году, в Калининграде пришлось ввести талоны и на алкоголь. «Первые ласточки» появились в декабре 1989-го. На один талон (выдавали их только тем, кому уже был 21 год) разрешалось купить бутылку вина или шампанского – уж как кому повезет. При этом отоваривались такие талоны всего в десяти магазинах. И ни одного из них не было в центре города…

С июня 1990-го власти были вынуждены ввести талоны уже на всю алкогольную линейку. На один талон – литр водки либо бутылка вина. Дополнительно горячительные напитки полагались на похороны или юбилей (правда, начиная с 50-летия, более ранние юбилеи «не считались»). А еще ящик водки (плюс набор дефицитных промтоваров в «Салоне для новобрачных») разрешалось купить по случаю свадьбы. Тут же возник «бизнес» – своего рода «фиктивный брак». Молодые люди подавали заявление в загс, получали талоны, отоваривали их, после чего «передумывали» жениться. Некоторые проворачивали такую операцию по нескольку раз.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НА ПОСОШОК

Весной 1991-го мошенники и вовсе наладили производство поддельных талонов на винно-водочные изделия. В связи власти пошли на еще более жесткие, беспрецедентные меры.

С 1 сентября 1991-го вместо разовых месячных талонов ввели годовые именные карточки на предъявителя: ФИО владельца, домашний адрес и 12 отрывных талонов – по числу месяцев в году. По каждому талону можно было приобрести не более литра водки (либо чего-то другого, что имелось в наличии). Оторвавшийся от карточки талон признавался недействительным. Срок действия талона – два месяца, при утрате не восстанавливался.

Выдавали карточки в жилищно-эксплуатационных участках по месту прописки. При этом предъявитель обязан был иметь при себе удостоверение личности или визитку покупателя (ввели тогда и такое). А отоваривать талоны мог лишь в конкретном магазине, за которым его «закрепили», внеся там в особый список. Список был прошнурован, скреплен печатью ЖЭУ и подписан должностным лицом. Изымать талоны из карточки имел право только продавец в момент продажи. Причем каждую продажу спиртного следовало отмечать в специальном журнале, где покупатель должен был еще и расписаться…

Короче, не покупка, а какой-то поиск Кощеевой смерти. Однако и на этот «квест» многие соглашались. Ведь так было дешевле, так продавали еще по государственным ценам.

Самое нелепое, что при таком спросе на алкоголь борьбу с пьянством никто не отменял. В 1991 году у меня был выпускной в школе. Помню, сколько было разговоров: ставить ли на стол выпускникам вообще хоть что-то спиртное? В итоге скрепя сердце мамы-папы дали добро на шампанское. Как его покупали – отдельная история. При этом кое-кто из парней, у всех на виду чинно-благородно чокнувшись бокалом с шампанским, потом вполне уже по-взрослому «догонялся» в туалете нелегальной водкой.

В ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ – НИ-НИ!

Введенные под занавес именные карточки на алкоголь в основном остались все-таки уже невостребованными. С одной стороны, на глазах разваливалась вся советская система, и торговля не была исключением. С другой стороны, спиртное с каждым днем становилось все доступнее. А вскоре торговать им стали вообще чуть ли не на каждом углу.

Был ли смысл у бесславно закончившейся горбачевской антиалкогольной кампании? Был. Пить в первые годы Перестройки наш народ стал намного меньше. Как следствие, росла продолжительность жизни, особенно у мужчин. Наряду с этим рождаемость повышалась, причем меньше становился процент больных детей. Пошла вниз и преступность. Но, увы, уже с конца 80-х мы начали наверстывать упущенное. А уж в «святые» 90-е пили так, что напрочь перечеркнули все антиалкогольные достижения…

«Пьянство переходного периода», к счастью, осталось в прошлом. Тем не менее по этой теме по-прежнему есть над чем работать. Борьба с пьянством продолжается. В том числе и в нашем регионе. В частности, сегодня, 1 июня, алкоголь у нас официально продавать вообще нельзя. И такого не было даже при «сухом законе».

Напомним, в 2011 году в Калининградской области было запрещено продавать спиртное крепостью более 5% с одиннадцати вечера до восьми утра. В 2012-м разрешенное время еще сократили – на период с 10 до 22 часов. При этом в список «запретных» напитков добавили пиво. А с 13 декабря 2019-го в розничной сети алкоголь можно продавать уже лишь с 11.00 до 21.00. Кроме того, продажу горячительных напитков в магазинах совсем запретили в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний и 11 сентября – во Всероссийский день трезвости (есть у нас и такой праздник).

Бизнес выступал против ужесточения правил продажи продукции с градусом. По мнению предпринимателей, это, напротив, ведет только к развитию теневого алкогольного рынка. Ведь, несмотря на все запреты, спиртное можно купить круглосуточно. Было бы желание и деньги. А вариантов в том же интернете – хватает.

Наверное, однажды и против этого придумают какой-нибудь закон. Только вот будет ли он работать?