И тут коронавирус помешал: в Калининграде приостановили раздельный сбор мусора

В Калининграде приостановили раздельный сбор мусора. Об этом рассказал руководитель проекта «Зеленое дело» Олег Пауков, который и осуществлял вывоз отходов из дворов калининградцев.

«С 1 июня в связи с рекомендациями Роспотребнадзора вывоз отходов из контейнеров для раздельного сбора приостанавливается. Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции обеспечить полную безопасность при транспортировке, сортировке и переработке отходов не представляется возможным», - написал Олег на своей страничке в Facebook.

Как указывает Роспотребнадзор, «при переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды». Отмечается, что во время пандемии COVID-19 велик процент граждан, инфицированных бессимптомно. В таких условиях любой подлежащий утилизации предмет может быть потенциально загрязнен возбудителями инфекции.

Олег Пауков.Фото: Александр КАТЕРУША

Организация «Зеленое дело» обещает возобновить вывоз отходов из контейнеров в Калининграде, как только ситуация с распространением коронавируса улучшится.

- За то время, пока вывоз отходов осуществлялся, удалось собрать и направить на переработку около 25 тонн вторсырья. Это говорит о большой значимости и высоком потенциале проекта, который, безусловно, в дальнейшем будет продолжен, - говорит Олег Пауков.

Как сказал «Комсомолке» министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин, в ближайшее время контейнеры для раздельного сбора мусора будут закрыты.

- Мы призываем горожан не заполнять контейнеры. Их вскоре законсервируем, закроем, чтобы их не переполняли. Через какое-то время мы вернемся к этой истории и возобновим раздельный сбор отходов, - заверил Олег Ступин.