Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 июня 2020: новый стационар на 250 коек

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 2 июня 2020 года. Трудно сказать с уверенностью, вышли ли мы на плато по распространению коронавирусной инфекции или еще нет. В последние дни показатели суточного прироста заболевших держатся на уровне 40-50 человек. Будет ли новый всплеск? Министр здравоохранения региона Александр Кравченко говорит очень осторожно.

- Ситуация может меняться, - сказал Кравченко журналистам на последнем брифинге. - Если говорить про последние 10 дней, то видно, что мы фактически сегодня стоим на плато. Когда мы начинаем снимать ограничительные мероприятия и вести более активный образ жизни, есть вероятность, что число выявленных пациентов с коронавирусом несколько возрастет. Тогда выяснится, что я неделю назад говорил, что мы на плато, а мы не на плато. Говорить о плато в условиях тех или иных ограничений, мне кажется, не совсем корректно.

Напомним, что за последние сутки в Калининградской области было подтверждено 45 новых случаев заражения COVID-19 (в воскресенье выявили 48 случаев).

- Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у 10 болезнь протекает бессимптомно, эти люди выявлены в семейных очагах и по месту работы заболевших, - сообщили подробности в оперативном штабе. - У 35 заболевших были клинические симптомы, в том числе у 20 диагностирована пневмония, причем у двоих болезнь протекает в тяжелой форме.

Удалось установить, что 11 человек из 45, в том числе один подросток заразились по контакту с заболевшими родственниками, у остальных пациентов установить источник инфицирования, к сожалению, не удалось.

В общей сложности на 1 июня нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 53 177 человек, из них выявлено 1553 случая заражения (630 человек выздоровели), умерли 25, остаются под медицинским наблюдением 4001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.

Вчера стало известно, что под заболевших коронавирусом выделяются помещения медиацентра возле стадиона "Калининград" на Октябрьском острове. По информации оперштаба, в новом центре будет развернуто 250 коек.

- Это резервный стационар для больных коронавирусом в бессимптомной форме. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель, - добавили в оперативном штабе.