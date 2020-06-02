Вначале легкое недомогание, а потом температура стала быстро расти: известный калининградский врач, рассказал, как попал в больницу с коронавирусом

«ЛЕЖУ В БОЛЬНИЦЕ»

Прекрасного человека, высококвалифицированного врача, замечательного поэта и писателя Валерия Сергеева я знаю, наверное, двадцать лет. Именно с его помощью мы делали репортажи о работе «скорой» Калининграда, выезжали на вызовы и сутками дежурили вместе с бригадами «03». Валерий Васильевич проводил для нас, журналистов, мастер-классы по оказанию неотложной и экстренной медицинской помощи, рассказывал о работе и проблемах здравоохранения в нашем регионе в эфире радио «КП» и на прямых линиях в нашей газете. Оптимист, философ, человек, всегда готовый помочь...

И просто как гром среди ясного неба – откровение известного доктора: «У меня коноравирус. Лежу в больнице». Врача сначала лечили в ЦГКБ, а затем перевели в бывшую портовую больницу Калининграда на долечивание.

31 мая Валерий Сергеев разместил пост на своей странице в Фейсбуке:

- Боитесь ли вы коронавирус а так, как боимся его мы, попавшие в жернова пандемии? Меня поймут люди, которые испытали его на себе. Сегодня, видя людей без масок, я оглядываюсь в недалекое прошлое и вспоминаю, как так же беззаботно посмеивался над угрозой заразиться страшным экзотическим гриппом всего пару месяцев назад. Но это, к сожалению, произошло… И вот теперь, находясь на больничной койке двадцать третий день, во мне вспыхнула искра таланта, и появилось нестерпимое желание поделиться своими впечатлениями и ощущениями.

«ПОПАЛ КАК БУДТО В «ЧУМНОЙ БАРАК»

По словам доктора, все началось с того, что однажды вечером, он просто почувствовал легкое недомогание, першение в горле и небольшую заложенность носа:

- Померив температуру, я увидел на градуснике вполне безобидную цифру - 37.3. Однако домашние средства не помогли, температура росла и, запаниковав, я вызвал «скорую».

Прибывшие медики, облаченные в белые противочумные костюмы, состоящие из герметичного комбинезона, защитных очков и респираторов, доставили пациента в клинику. Там выявили двухстороннее воспаление легких и предположили COVID-19.

- Вот тогда я понял, что попал в «чумной барак» - клинику для особо опасных инфекций и все шутки закончились. Меня экстренно препроводили в «красную» зону. Оглядевшись в палате, увидел, что свободных мест в ней нет. Мои товарищи по несчастью, тяжело дышали и надсадно кашляли, некоторые безучастно лежали, закутавшись в одеяла. Изможденный высокой температурой, я забылся беспокойным сном, изредка прерываемым хрипом соседей, - рассказывает доктор.

«ЭТО НАПОМИНАЛО ЗЛОВЕЩИЙ КОНВЕЙЕР»

Утром был обход. Врач в палату ворвался неожиданно. Это была молодая хрупкая женщина, облаченная в костюм космического спасателя. Лица ее не было видно, однако даже сквозь очки, в глазах чувствовалась тревога.

- Было непонятно, что ее больше беспокоит – состояние нашего здоровья или собственная безопасность, - продолжает Валерий Сергеев. - Опросив и осмотрев всех нас, она назначила лечение… С этого момента меня стали мучать бесконечными уколами в вены и живот, пичкать таблетками, донимать различными анализами. А когда диагноз коронавируса подтвердился, количество лекарств увеличилось в разы. В минуты бодрствования я видел, как одних больных привозили из реанимации к нам, а других туда отправляли. Это напоминало зловещий конвейер. На вечернем обходе врач показалась мне совсем другим человеком. Это была утомленная женщина, буквально валившаяся с ног, с усталым печальным взглядом из-под опухших век.

Внимательно осмотрев каждого своего пациента, врач удалилась. А Валерия Сергеева ожидала очередная беспокойная ночь - "полная боли, ожидания и отчаяния", как он признается.

- Для чего я все это написал? Для того чтобы донести до вас две истины. Главная в том, что пандемия не чья-то выдумка или злая шутка. Все очень серьезно! И вторая – наши врачи и медицинские сестры – Герои! Вот и все, у художника заканчиваются краски. А шум листвы каштана под окном палаты напоминает мне звук ваших аплодисментов, - пишет Валерий Сергеев.

P.S.

Когда готовился это материал, Валерий Сергеев написал мне личное сообщение:

"Чувствую себя хорошо, но тесты на вирус подкачали , еще неделю буду в клинике точно. Родные и близкие поддерживают, главное - я никого не заразил.

А психология меняется, когда попадаешь в "красную зону". Больных много, врачи валятся с ног. До этого у людей пофигизм, а тут спасите, помогите. Берегите себя! Для врачей будет самым дорогим подарком, если народ перестанет глупить и болеть".

СПРАВКА "КП"

Из медицинской династии

Валерий Сергеев пришел в медицину в 1976 году по призванию. Свою медицинскую историю он рассказывал «Комсомолке» ровно год назад:

- Мама у меня была доктором и дедушка с бабушкой по ее линии. И дочь станет врачом. А папа был военным летчиком, он сказал: «Сын, поступай куда хочешь, а в летчики запрещаю!». Дело в том, что он и сам падал, чудом остался жив. А самыми трагическими воспоминаниями детства, были похороны его друзей, летчиков.

В 1982 году Валерий Васильевич закончил морское отделение военно-медицинского факультета. Пока учился, с парашютом прыгал, под воду спускался водолазом, стажировался на боевых кораблях. Распределили его на Балтику, здесь прослужил 25 лет, стал подполковником морской авиации. С 2005 года работает на городской станции скорой медицинской помощи:

- По мере вдохновения и сил занимаюсь литературой, пишу стихи, рассказы и сказки. Член союза российских писателей, - рассказывал Валерий Сергеев. - У меня издано более 10 книжек, столько же не издано. Презентацию последней работы устроили в библиотеке имени Чехова. Это фантастическая проза, поэзия. Очень долго, профессионально занимался рукопашным боем, тренировал подростков в клубе «Илья Муромец» в Чкаловске. Один из моих воспитанников дважды стал чемпионом Европы. И сейчас занятия единоборствами не оставляю, чтобы песок не посыпался. А песок в старости – это нерастраченный в юности порох. Поэтому всех призываю к физкультуре.

«Комсомолка» искренне желает Валерию Сергееву скорейшего выздоровления! Поправляйтесь, Валерий Васильевич!