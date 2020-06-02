«Я простым солдатом войну начал и окончил»: в Калининграде скончался ветеран Великой Отечественной Николай Щербаков

Уходят герои… Печальная новость пришла во вторник, 3 июня, – не стало ветерана Великой Отечественной войны Николая Павловича Щебракова. Фронтовик ушел из жизни на 96 году.

Николай Павлович прожил непростую, интересную и долгую жизнь. В 17 лет он ушел на фронт. Юный пехотинец Николай Щербаков боевой путь начал на Кавказе, после окончания в 1942-м школы радистов. Участвовал в битве за Сталинград, Луганск и Краснодон, Донецк и Харьков. Освобождал Кривой Рог, Одессу, Румынию и Молдавию. У него два ордена Красной звезды и три медали «За боевые заслуги», ордена Отечественной войны и Красного Знамени, медаль «За Отвагу». Победу встретил в Болгарии.

- Я простым солдатом, ефрейтором, войну начал и окончил. Мне пришлось форсировать реки Дон, Днепр, Днестр и Дунай. Мостов-то не было нигде. В Днестре наш плот опрокинуло, и я чуть не утонул там! – рассказывал ветеран. – А что такое быть в пехоте? Солдаты идут в бой и не знают, вернутся ли. И так каждый раз. После освобождения Харькова от нашего полка осталось 150 человек. А после боев за Кривой Рог нас от полка осталось 63 человека. Меня контузило. Я стоял в окне и выбрасывал антенну на дерево. В момент, когда разорвался снаряд, меня отбросило, повредил спину.

На вопрос о самом страшном бое, фронтовик отвечал стихами.

- «Когда на смерть идут – поют. А перед этим могут плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки». В бою человек в каком-то особом состоянии. А заканчивается стихотворение так: «Бой был короток, но жесток. Потом хлестали водку ледяную. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую». В атаке 17-летние пацаны кричали «Мамочка, прости». Моряки орали: «Полундра, твою мать». Я, как радист, в атаке, в этой солдатской цепи, был только пару раз. Помню, бежал, надвинув на живот рацию. Думал – если пуля попадет, то пусть лучше в рацию, чем в пузо.

В год 70-летия Победы Николай Павлович принял участие в памятной акции. Тогда символических «голубей мира» - голубые и белые шары запускали в небо в 32 городах России. Мы запускали шары на площади Победы в Калининграде: собрались журналисты «Комсомолки», наши читатели, ветераны, студенты и детвора. Николай Щербаков прочитал трогательные стихи, рассказывал о своих фронтовых буднях.

А в прошлом году Николай Павлович ездил в Москву на Парад Победы.

- Все было забито! Казалось, вся Москва вышла на улицы. Нас обнимали и поздравляли. Молодежи много было. Девчонки подходили со словами: «Дайте мы вас поцелуем». Не совру - сотни человек с нами сфотографировались. Это было что-то невероятное! – вспоминал фронтовик. – Встретили большую группу китайских туристов. Они нас облепили и долго фотографировались: по одному, группами. И все показывали большой палец вверх: «Супер, супер!». А потом подбежала молодая женщина и на ломаном русском тоже попросила сфотографироваться. Оказалось, она из Аргентины и даже знает про наш Калининград.

А вот на встречу с президентом калининградский ветеран тогда не попал. Говорят, случилась какая-то путаница у организаторов...

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Павловича.