О чем говорит Калининград: Отели забронированы «под ноль», янтарный самородок с короной и миллионы для Миланы

ЗАКРЫТ СБОР ДЛЯ МИЛАНЫ

В последние пару месяцев хороших новостей не так много, точнее, их почти нет. И тем радостнее было узнать, что эпопея со сбором денег для лечения калининградской крохи Миланы Семеньковой окончилась победой - всем миром удалось собрать астрономическую для простого смертного сумму в 162 миллиона рублей.

Помню, в феврале, когда начиналась эта история, скептиков было очень много. Часть из них не верила, что ребенку, больному спинально-мышечной атрофией, сможет помочь самый дорогой в мире укол. Скептики из другого лагеря сомневались в том, что удастся собрать гигантскую сумму. И вот скептики из второго лагеря посрамлены. К сбору денег для лечения Миланы подключилось немало звезд и "селебрити", включая Ренату Литвинову, Ольгу Бузову, Хабиба, Инну Жиркову и многих других. В итоге, несмотря на пандемию коронавируса и ослабление рубля, сумма набралась. Теперь будем держать кулаки, чтобы без проволочек удалось отвезти Милану в клинку и ввести препарат (напомним, это нужно сделать до 29 августа, когда малышке исполнится два года).

- Я плачу от счастья, от огромного чувства благодарности ко всем вам, дорогие, любимые подписчики, жертвователи, - признается мама девочки Виктория Кашуба. – Без вас мы бы этого не сделали. Такого сбора еще не было. Он поистине народный. В России были случаи, когда находился меценат и закрывал сбор, в нашем случае сбор закрыт только благодаря стараниям каждого из вас. У меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность. Спасибо, спасибо, спасибо…

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Спасительный укол Милане нужно сделать до конца августа.Фото: Александр Подгорчук

НА ПЛАТО ИЛИ ЕЩЕ НЕТ?

Это была хорошая новость, а теперь не очень. На минувшей неделе министр здравоохранения региона Александр Кравченко собрал журналистов, чтобы поделиться свежими "разведданными" про пандемию коронавируса. Увы, стихать в нашей области она пока не думает. В последние дни регистрируется по 40-50 новых случаев заражения в сутки. Это меньше, чем в большинстве регионов России, но все равно много. Можно было бы сказать, что мы наконец-то достигли плато по заболеваемости, но Александр Кравченко призывает не торопиться с выводами.

- Не люблю я отвечать на такие вопросы, - отреагировал Кравченко на вопрос про плато, - потому что ситуация может меняться. Если говорить про последние 10 дней, то видно, что фактически мы сегодня стоим на плато. Когда начинаем снимать ограничительные мероприятия и вести более активный образ жизни, есть вероятность, что число выявленных пациентов с коронавирусом несколько возрастет. Тогда выяснится, что я неделю назад говорил, что мы на плато, а мы не на плато. Говорить о плато в условиях тех или иных ограничений, мне кажется, не совсем корректно.

И действительно, прогнозы - вещь неблагодарная. И поводов для оптимизма пока немного. Например, накануне стало известно, что под лечение больных коронавирусом в бессимптомной форме будет переооборудован медиацентр возле стадиона "Калининград" на Октябрьском острове. Там планируется разместить 250 коек.

Тем временем, по состоянию на вторник, 2 июня, в Калининградской области насчитывается 1607 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из них 607 человек выздоровели, 25 умерли, под медицинским наблюдением на данный момент остаются более 4 тысяч человек.

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ОТЕЛИ НА МОРЕ ЗАБРОНИРОВАНЫ

Из самоизоляции мы уже как бы вышли (во всяком случае пробки на улицах Калининграда снова появились), но в нормальный ритм работы и отдыха еще не вошли. Наступило лето, поэтому в первую очередь думаешь об отдыхе. Приморские города пока по-прежнему закрыты на карантин по выходным, но скоро, видимо, откроются. Только будет ли там место для честных калининградцев?

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на прошлой неделе заявил, что отели и гостевые дома на Куршской косе забронированы чуть ли не до конца лета. Мы проверили, как обстоит дело на остальных курортах - оказалось, что в Светлогорске и Зеленоградске примерно такая же картина. Карантин в полном смысле еще не отменен, а отдохнуть в будущем, получается, уже негде. А поскольку заграница этим летом, скорее всего, отменяется, спасти нас может только старый добрый "дикий" туризм. Палатка, мангал, жидкость против комаров - и на несколько суток в дебри Балтийской косы и Роминтской пущи.

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Самородок весом 2,5 килограмма получил имя "Победитель".Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

ЯНТАРЬ С КОРОНОЙ

От коронавируса сейчас нигде не спрятаться, не скрыться. Мы, конечно, стараемся предохраняться и самоизолироваться, но... Даже на Калининградском янтарном комбинате начали в конце мая сезон (с задержкой из-за пандемии) и сразу наткнулись на крупный янтарный самородок с изображением... короны.

Можно было это, конечно, воспринять как недобрый знак, но на комбинате работают оптимисты, поэтому камень назвали "Победитель". В честь грядущей победы над коронавирусом. Хочется верить, что она, эта победа, наступит скоро.

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