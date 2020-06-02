Дневник фельдшера «скорой», попавшей в больницу с коронавирусом: «Меня выписали, я под наблюдением врача»

Семнадцать дней фельдшер «Скорой помощи» Екатерина Куландина находилась в больнице. На 18-й день пришла радостная новость – выписывают! Девушка получила отрицательные результаты двух последних тестов и ее отпустили домой.

- Всего, пока я лежала, мне сделали шесть тестов. Когда пришли два теста отрицательные, мне подготовили выписку. Две недели мне предстоит быть под наблюдением участкового врача, - рассказала «Комсомолке» Екатерина.

Накануне лечащий врач Кати сообщил ей, что ее легкие восстановились полностью и теперь они чистые.

«Поняла главное – побороть этот вирус можно лишь с позитивным настроем. Прыгаю, как ребенок», - написала в сецсетях наша героиня.

Девушка благодарит за терпение и труд отделение ЦГКБ на пятом этаже, в котором проходила лечение.

Через две недели, когда закончится больничный, наша героиня планирует выйти на работу. Снова «Скорая помощь», тяжелые смены, выезды, больные.

- Планирую выходить на работу. Людей же нужно спасать, тем более в такой период, когда мои коллеги заболевают, - говорит Катя.

Напомним, фельдшер «Скорой помощи» Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая.

А предыстория такая. 6 мая Катя приехала в поселок Луговое к пациенту, у которого в течение 10 дней держалась высокая температура - 38 градусов.

– Я отвезла пациента в ЦГКБ с пневмонией. Когда меня госпитализировали, то я узнала, что у него подтвержденный COVID, - сообщила девушка.

Еще за сутки до госпитализации, Екатерина чувствовала себя хорошо. Но вскоре появилась тяжесть в груди, поднялась температура.

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Уже полмесяца наша героиня находится на больничной койке.

«Сегодня днем взяли очередной тест. Теперь нужно ждать два отрицательных, чтобы меня отсюда выписали и отправили на самолечение. Обоняния так и нет, но ушла слабость. Наконец я почувствовала прилив сил», - пишет Екатерина и признается, что последние дни она очень загружена семинарами и новыми знаниями. Девушка занимается иностранными языками и просматривает всяческие мастер-классы (подробности).