Делай добро, когда всем тяжело: в Калининграде помогут сотне инвалидов-колясочникам

Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» победила в конкурсе грантов, который проводил Евросоюз.

Так, в конце мая стартовал масштабный проект «Ковчег всегда рядом». Решено в условиях пандемии и распространения коронавируса помочь инвалидам-колясочникам.

- Весь мир сейчас столкнулся с серьезной проблемой - как жить в условиях пандемии и распространения COVID-19? Инвалиды-колясочники оказались в более сложной ситуации – они находятся в такой же высокой группе риска, как и люди пожилого возраста, так как в большинстве своем имеют различные хронические заболевания, поэтому вероятность заражения при выходе на улицу для них очень высока, - говорит руководитель международных проектов «Ковчег» Ольга Панина.

Чтобы инвалиды и их близкие оставались дома, не посещали лишний раз магазины и аптеки, «Ковчег» закупил для них 100 наборов с товарами первой необходимости. В них вошли не только продукты питания, но и средства личной гигиены, витамины и противопролежневые подушки. Стоимость одного набора, которые развозят волонтеры – порядка 25 тысяч рублей.

Доставлять наборы начали с первого дня лета – развезли 11 наборов.

- «Ковчег» - очень хорошая организация с активной жизненной позицией. Много идей у руководителя Романа Аранина, его команды. Они молодцы! Есть у них стойкая жизненная позиция – не унывать. Роман своим примером показывает, не дает вешать нос инвалидам, - говорит Николай, папа 17-летнего Алексея Павлова, который набор получил в числе первых.

29-летняя мама двоих детей Юлия Шелкова благодарит организаторов за помощь, называет ее неоценимым подспорьем в трудное время. Тем более, что девушка переболела коронавирусом.

- Так получилось, что заболела свекровь, заразилась я с мужем, старший сын. С коронавирусом мы лежали в инфекционной больнице. Но лечение позади, - говорит Юлия. Она уже вышла на работу – трудится в Центре занятости населения.

Кроме того, как рассказали организаторы, в рамках реализации гранта была создана бесплатная психологическая служба поддержки, работающая в режиме онлайн. А еще 100 инвалидам колясочникам зачислили средства на мобильные телефоны для обеспечения бесперебойной связи и интернет доступа в период пандемии.

Общий бюджет проекта, который рассчитан на три месяца – 60 тысяч евро. В рамках исполнения гранта осуществляется подбор и обучение специалистов по социальному обслуживанию на дому инвалидов-колясочников с тетраплегией. Отдельно оговаривается вопрос об индивидуальном сопровождении в период действия проекта.

Кроме того, четыре учреждения здравоохранения (больница на Летней, БСМП, инфекционная больница и больница в Гусеве) получат необходимые технические средства реабилитации для приема инвалидов-колясочников в случае заражения.