2020-06-16T11:03:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 16 июня 2020 года: 12 новых случаев и 56 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 16 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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Всего в регионе зарегистрировано 2124 случая заболеванияВсего в регионе зарегистрировано 2124 случая заболеванияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Семеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма. Еще пять случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших», - сообщили в оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 2124 случая заболевания.

Также за сутки в регионе из стационаров выписали 56 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего в Калининградской области выздоровели 1042 человека.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 4 832 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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