2020-06-16T14:46:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде открываются парки, зоопарк и ботанический сад

Территории будут работать в прогулочном режиме. Павильоны, аттракционы будут закрыты, а заведения общепита смогут работать только на вынос
Виктор Сергеев
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Территории будут работать в прогулочном режиме. Павильоны, аттракционы и точки общепита работать не будутТерритории будут работать в прогулочном режиме. Павильоны, аттракционы и точки общепита работать не будутФото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с 16 июня возобновляют работу различные парки, а также зоопарк и ботанический сад БФУ им. И. Канта в прогулочном режиме. При этом, на их территориях пока остаются нерабочими павильоны, вольеры и аттракционы. Точкам общепита разрешено работать только на вынос. Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник, 15 июня.

«Обращаю внимание еще раз – в регионе введен масочный режим. Он действует везде, кроме улицы. Поручаю усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемических требований на предприятиях, в учреждениях, на транспорте», – заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона также добавил, что всем рестораторам и отельерам необходимо начать подготовку к открытию. По ее завершению необходимо направить уведомления о готовности в соответствии рекомендациям и требованиям в министерство по культуре и туризму, а также региональное Управления Роспотребнадзора для проведения контрольных мероприятий. Это относится ко всем организациям гостеприимства на территории субъекта.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 12 новых случаев коронавируса, всего в области зарегистрировано 2124 случая заболевания. Под медицинским наблюдением остаются 4 863 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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