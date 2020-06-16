В Калининграде открываются парки, зоопарк и ботанический сад

В Калининградской области с 16 июня возобновляют работу различные парки, а также зоопарк и ботанический сад БФУ им. И. Канта в прогулочном режиме. При этом, на их территориях пока остаются нерабочими павильоны, вольеры и аттракционы. Точкам общепита разрешено работать только на вынос. Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник, 15 июня.

«Обращаю внимание еще раз – в регионе введен масочный режим. Он действует везде, кроме улицы. Поручаю усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемических требований на предприятиях, в учреждениях, на транспорте», – заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона также добавил, что всем рестораторам и отельерам необходимо начать подготовку к открытию. По ее завершению необходимо направить уведомления о готовности в соответствии рекомендациям и требованиям в министерство по культуре и туризму, а также региональное Управления Роспотребнадзора для проведения контрольных мероприятий. Это относится ко всем организациям гостеприимства на территории субъекта.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 12 новых случаев коронавируса, всего в области зарегистрировано 2124 случая заболевания. Под медицинским наблюдением остаются 4 863 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.