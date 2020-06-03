Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 июня 2020: более 1600 заболевших

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 3 июня 2020 года. Некоторое время назад вице-премьер калининградского правительства Илья Баринов ушел на больничный. Губернатор Антон Алиханов сообщил тогда, что у его зама ничего серьезного просто простуда. Во вторник информация подтвердилась - в оперативном штабе сообщили, что тесты на коронавирус у Баринова оказались отрицательными.

- Он чувствует себя хорошо и скоро вернется на работу. На больничном он выполнял свои обязанности при помощи дистанционных средств работы, - отметили в оперативном штабе.

А тем временем за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19, причем заболевание обнаружилось сразу у девятерых человек, прибывших в Калининград из других регионов.

- Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, - сообщили детали в оперштабе. - Они заразились преимущественно в семейных очагах и по месту работы. 37 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжелая форма.

По данным на 2 июня нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 53 986 человек, из них выявлено 1607 случаев заражения (670 человек выздоровели), умерли 25, остаются под медицинским наблюдением 4292 человека, в том числе 118 в условиях обсерватора.