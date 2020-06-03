Прорвались в Польшу, чтобы попасть в Германию: на границе задержали целую семью калининградцев

Ночью 31 мая на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Польша (предположительно в Озерском районе Калининградской области) сработала сигнализация. Услышать-то ее наши «зеленые фуражки» услышали, но вот тревожная группа прибыла к месту сработки слишком поздно – нарушители (по следам было видно, что двигалось несколько человек) успели уйти на сопредельную сторону. Что поделаешь, пришлось информировать о прорыве польских коллег.

В обозначенный район нарушения направились усиленные патрули «Стражи Граничней». После усиленных поисков тепловизор засек три бредущие по полю фигуры. Задеражанными оказались калининградцы: 54-летний мужчина, его 40-летняя жена и 14-летний сын.

- Они признались, что планировали сесть на рейсовый автобус в Голдапе, уехать вглубь страны, а уже потом перебраться в Германию, - рассказали в Варминьско-Мазурском отделе погранслужбы. – О намерении мигрировать дальше свидетельствовали и обнаруженные у россиян документы. Границу они пересекли под покровом ночной темноты, скрываясь в густых зарослях и оврагах.

Уж неизвестно, как троица намеревалась попасть в ФРГ – опять тайком или, все-таки уже действовать открыто. Как бы то ни было, нелегальные мигранты поспешили признать свою вину и активно ходатайствовали о своем наказании, явно надеясь, раз уж так вышло, задержаться в Польше как можно дольше. Всех троих действительно приговорили к 4 месяцам лишения свободы. Но… условно, к огромному разочарованию семейства. После чего 1 июня состоялась передача калининградцев представителям российской стороны.

В Пограничном управлении ФСБ России по нашему региону в силу понятных причин от любых комментариев отказались. А многие из комментирующих этот поступок пользователей соцсетей нарушителей, по крайней мере, не ругают. Но закон есть закон: деяние вполне подпадает под признаки статьи 322 Уголовного кодекса РФ в ее части 3: «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации совершенное группой лиц по предварительному сговору». В случае, если именно ее инкриминируют нашим соотечественникам, то им может грозить лишение свободы сроком до 6 лет.