На хлеб, мясо и не только: кому положена и как получить продуктовую карту в Калининграде

О механизме получения продуктовой карты, правилах ее использования в Калининграде рассказали министр социальной политики Анжелика Майстер и замминистра экономического развития, промышленности и торговли Ирина Гракова.

1. Кто в Калининградской области может рассчитывать на новую меру поддержки – получение продуктовой карты?

Изначально эта мера поддержки создана для тех, остался без работы в связи с пандемией из-за коронавируса. Ранее для этой категории пострадавших, а также для работников предприятий, на которых введен режим неполной занятости, правительство области предусмотрело выплаты в размере 10 тысяч рублей. Эти денежные средства двумя платежами (по 5 тысяч рублей в месяц) зачислялись на банковский счет гражданина. Теперь эти средства будут поступать только на специальный социальный счет, и расходовать их можно исключительно на приобретение продуктов питания.

- Хотелось, чтобы социальная помощь из регионального бюджета шла именно на приобретение продуктов питания, а, допустим, не на алкоголь или табачные изделия, - подчеркнула Анжелика Майстер. - Чтобы семьи тех, кто потерял сейчас работу, были обеспечены самым необходимым. Эта мера поддержки изначально планировалась именно в таком виде, но чтобы реализовать ее, потребовалась серьезная совместная работа и нашего ведомства, и областного минэкпрома. Оставить людей, попавших в сложную ситуацию, мы не могли. Сначала появился такой промежуточный механизм как обычная выплата, а теперь все реализуется в исходном варианте.

На получение продуктовой карты могут рассчитывать также признанные безработными до 1 марта 2020 года, получающие минимальный размер пособия по безработице и относящиеся к одной из следующих категорий: граждане предпенсионного возраста, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, инвалиды.

Кроме того, эта мера поддержки может быть направлена тем сотрудникам предприятий или компаний, работодатель которых в период с 1 по 31 мая 2020 года представил через портал «Работа в России» сведения о введении режима неполного рабочего дня, неполной рабочей либо о приостановке производства, а также направил письмо о режимах рабочего времени сотрудников, подтверждающее их неполную занятость в центр занятости населения. По словам Анжелики Майстер, в ближайшее время в этот список будет добавлены еще те калининградцы, кто трудоустроится до 1 августа 2020 года, а также те, кто в ближайшие два месяца зарегистрируется в налоговой инспекции как самозанятый.

2. Как получить карту?

Нужно оформить заявление и подать его в центр занятости населения. Такие заявления - на выплаты для покупки продуктов - принимаются до 1 июля 2020 года. Документы подаются как лично в учреждение по предварительной записи, так и онлайн через личный кабинет на сайте госуслуг или на портале rabotakaliningrad.ru. После того, как заявитель получил одобрение от центр занятости населения о предоставлении меры поддержки, ему необходимо обратиться в любой банк и завести карту «Мир» (если ее нет) для получения социального счета. Полученный номер социального счета гражданин передает в центр занятости населения. После чего на карту будет перечислено 5 тысяч рублей, и в последующем месяце также 5 тысяч рублей.

Итого: продуктовая карта оценивается в 10 тысяч рублей. Обналичивать эти средства нельзя. Картой можно пользоваться только при покупке продуктов!

3. Какие магазины участвуют в этом социальном проекте?

- На сегодняшний день в проекте «Продуктовая карта» участвуют магазины пяти основных торговых сетей, работающих на территории Калининградской области: «Спар», «Виктория», специализированные магазины «Наш продукт» холдинга «Долгов Групп», магазины «Ю Маркет» компании «Юринат» и сеть «Натурово», - перечислила Ирина Гракова. - Любое торговое предприятие, которое способно выполнить несложные технические условия, чтобы обслуживать социальные счета, может присоединиться к этому проекту. «Наш продукт» и «Натурово» уже готовы работать с продуктовыми картами. Проявила интерес сеть «Метро».

Магазины сами заявляются на участие в этом проекте, каждому магазину приходится настраивать кассовое оборудование под условия этого проекта.

4. Как разобраться в большом супермаркете, какие товары можно купить по социальной карте, а какие – нет?

Магазины сами решают. Например, в «Спаре» товары, которые входят в перечень продуктовой карты, помечены ценниками голубого цвета.

5. Что можно купить, воспользовавшись продуктовой картой?

- В перечне продуктов – 35 наименований. Сюда включены: свинина (кроме бескостного мяса), говядина, консервы мясные, куры, окорочка куриные, консервы из мяса птицы, колбаса вареная, колбаса полукопченая и варено-копченая, сосиски (сардельки), рыба мороженая неразделанная, рыба консервированная, масло сливочное, молоко питьевое, сметана, творог, йогурты, кефир, яйца куриные, мука пшеничная, хлеб ржаной (ржано-пшеничный), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, картофель, морковь, лук, свекла, капуста белокочанная свежая, огурцы свежие, помидоры свежие, сахар-песок, соль, макаронные изделия, крупа гречневая, рис шлифованный, пшено, крупа овсяная (или перловая).

6. Допустим, пользователь продуктовой карты купил говядину, и она оценена в 400 рублей, а на карте осталось 300 рублей. Могу ли я доплатить с другой карты или наличкой?

- Да, кассир может разделить счет, вы сможете доплатить, - заверила Ирина Гракова.

7. Сколько жителей Калининградской области могут воспользоваться продуктовой картой?

- По данным правительства, продуктовыми картами в регионе смогут воспользоваться до 7 тысяч граждан. На эти цели предусмотрено 100 миллионов рублей. Начиная с апреля в первоначальной денежной форме этой мерой поддержки воспользовались более 2,6 тысячи жителей региона.

8. Когда первые обладатели продуктовых карт смогут воспользоваться ими в магазине?

- По нашим данным, сегодня подаются первые заявления на получение продуктовых карт. Предварительно, первые обладатели карт смогут воспользоваться ими начиная с 9 июня, - сказала Ирина Гракова.

9. Где можно получить дополнительную информацию о получении и использовании продуктовой карты?

- По телефону «Горячей линии» центра занятости населения Калининградской области: +7 (4012) 512-500.