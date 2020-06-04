2020-06-03T23:19:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 июня 2020: четыре смерти за один день

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 4 июня 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области уже более 1600 заболевших.В Калининградской области уже более 1600 заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 4 июня 2020 года. В среду в регионе было зарегистрировано в полтора раза меньше заболевших COVID-19, чем сутками ранее: 35 против 54 (вторник вообще стал рекордным по приросту заболевших). Однако вместе стало известно сразу о четырех смертельных случаях.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, скончались двое мужчин, 38 и 68 лет от роду, и две женщины, одной было 64 года, второй 71. У всех погибших были тяжелые хронические заболевания. Таким образом, общее число летальных случаев с момента начала эпидемии увеличилось в нашей области до 29.

Что касается новых подтвержденных случаев выявления коронавирусной инфекции, то из числа 35 у шестерых болезнь протекает бессимптомно, их выявили в семейных очагах и по месту работы. У 29 человек проявились клинические симптомы, в том числе у 18 была диагностирована пневмония (у одного пациента она протекает в тяжелой форме). Также стало известно, что один новый заболевший прибыл в Калининград из другого региона России, и диагноз ему был поставлен в обсерваторе.

- Всего на 3 июня нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 55 339 человек, из них выявлено 1642 случая заражения (698 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 4508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора, - добавили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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