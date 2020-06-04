«Она будет веселая, но кое-где страшная»: Евгений Гришковец начал новую книгу

ПУГАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- Евгений, что хорошего у вас в жизни?

- Ничего хорошего. А чего хорошего? Пытаться говорить расхожие фразы о том, что мы, наконец-то долгое время живем вместе с семьей, мне не хочется. Потому что в январе и феврале я был дома два месяца, писал пьесы безвылазно. Я работал, и настроение было совершенно другое, и дети ходили в школу, а не занимались вот этим онлайн-обучением. Не было ощущения подавленности и довольно смутных жизненных перспектив. Просто шла нормальная жизнь. Писательская жизнь связана с тем, что довольно долго находишься дома. А сейчас мы живем вынужденно. Изображать, что в этом есть много позитива, чтобы для себя что-то осмыслить, что-то понять, вернуться к самому себе, заняться самоанализом? Это полная чепуха. Как известно, в неволе и птицы не поют.

Что мы должны были понять? То, что глупо строить планы, что наша жизнь беспомощна, и все мы висим на волоске. Потому что понять логику действий мировых властей мы не можем. Они все закрыли, а сейчас открывают, при этом говоря, что вирус никуда не делся, и мы все переболеем. Тогда зачем нужно было рушить глобальную экономику и наши частные экономики?

Я знаю, что многим людям намного хуже, чем мне. Но у меня пугающие перспективы. Нет работы с марта месяца и, скорее всего, полноценной работы в этом году не будет. Потому что в нормальном режиме театры заработают последними, после открытия всего остального.

У меня два месяца пролежала на складе новая книга «Водка как нечто большее». Начнет продаваться только с конца этой недели. И то лишь в тех магазинах, которые успеют открыться. Потому что очень многие книжные магазины закрылись и больше не откроются никогда.

Более того, по плану не выходят спектакли по моим пьесам, которые были намечены.

КРУШЕНИЕ ПЛАНОВ

- Можно подробнее о спектаклях?

- Сезон театра «Современник», который, по идее, сейчас продолжается, был открыт художественным руководителем, великой Галиной Волчек. Как мы знаем, она ушла из жизни, и на смену ей пришел новый худрук – замечательный и мною любимый режиссер Виктор Рыжаков. Он принял к постановке мою пьесу «Собрание сочинений». В этом был высокий смысл – открывала сезон Галина Борисовна, а закрывает его другой художественный руководитель с новой пьесой. Это пьеса была моя, первый раз поставлена на сцене «Современника». В ней начала репетировать великая актриса Марина Неёлова, также были задействованы такие замечательные актеры как Светлана Иванова, Никита Ефремов, Алена Бабенко… Они репетировали онлайн, надеясь на то, что спектакль удастся выпустить в июле. Но с 1 июня всех отправили в отпуск на все лето. Так что спектакль репетироваться не будет и когда он выйдет – не понятно.

Другой спектакль – по пьесе «Между делом» в Театре имени Пушкина. Постановку должен был осуществлять я, начало репетиций назначили на конец октября. Но уже сейчас репетиции перенесены на середину января 2021 года. А выпуск – середина-конец февраля. Это же крушение жизненных планов!

«УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО»

- Когда только набирал силу режим самоизоляции, вы говорили, что не пишете новую книгу, потому что нет замысла. Но потом вдруг взялись за работу.

- Я месяц просидел в отчаянном… Это даже нельзя назвать бездельем. Потому что хотел что-то делать, но не было замысла и руки не поднимались. Но у писателя есть своя писательская природа. Неизбежно пришла идея попробовать позаниматься записками. Я начал писать их, и из этого стало получаться литературное произведение, состоящее из… Я даже не знаю, как озаглавить эту книгу. Она будет называться «Узелки». Но что подписать ниже? Это не повесть, не эссе, не роман. Это точно не пьеса. Я, наверное, напишу просто, что это проза.

- Может, обозначить как сборник рассказов?

- Нет, это цельное прозаическое произведение, имеющее композицию. Оно, в известной степени, мемуарное, но в том числе исследовательское. В этой книге я занимаюсь исследованием такого проявления памяти, которое сам называю «узелки». Это такие воспоминания, которые есть у каждого в жизни. Они яркие настолько, что ты помнишь не только то, что видел, не только запахи и звуки, но и помнишь свой мыслительный процесс в этот момент. И эти воспоминания совершенно не обязательно связаны с важными жизненными событиями. Не обязательно первый зуб или первая смерть близкого, рождение родного брата или первый день в школе, который я, кстати, совершенно не помню. Это может быть воспоминание о ерунде, но яркое и отчетливое. Воспоминание о самом себе неразрывном, цельном. Эти узелки связывают жизнь воедино, в непрерывный процесс. Из-за того, что эти воспоминания настолько яркие и отчетливые, создается ощущение скоротечности жизни. Именно поэтому юные люди страшно обижаются, когда им говорят, что они молоды. Они-то намекают, что прожили уже длинную жизнь. И всегда старики говорят, что жизнь коротка. Даже те люди, которым за 90 лет! 90-летний человек может всю жизнь помнить яркое воспоминание из своих двух-трех лет.

Для себя эту книгу я называю «Записками из остановившегося времени». Когда время неподвижно, можно себе позволить тщательное исследование какого-то весьма незначительного момента жизни.

СМЕРТЬ ХОМЯКА И ДРУГИЕ «ФАЙЛЫ»

- Выходит, вы снова беретесь за тему детских ощущений?

- Да, я знаю, что у меня это получается лучше, чем у многих писателей, если не лучше всех из ныне живущих. Книга будет забавная. В ней много радостного. Потому что я пишу таким образом, чтобы намеки о воспоминаниях открывали в читателе файлы собственных воспоминаний. Так что книжка будет в основном веселая, но кое-где страшная. Потому что некоторые воспоминания страшные.

- Первый и пока единственный отрывок, который вы в интернете прочитали для посетителей вашего YouTube-канала – о хомяке, который умирает в своей клетке.

- Эта глава посвящена первой встрече ребенка со смертью. Со смертью животного и той ложью, которой окружают взрослые для детей сам факт смерти. Кто-то хорошо сказал… не помню дословно, но смысл такой: кошки нужны детям, чтобы узнать коварство, собаки – чтобы познакомиться с преданностью, а хомяки – для того, чтобы познать смерть.

- Признайтесь, это хомяк из вашего детства?

- Я же не сочинитель. Если я берусь за описание чего-то – это мои собственные подробности. Просто до 30 лет, не считая флота, я жил вполне обычной жизнью со всеми свойственными каждому человеку этапами: рождение, детский сад, школа, университет, служба, влюбленность, женитьба, дети, работа. И во всех этих этапах большая степень совпадений, не важно, родился человек в Сибири, Калининграде или на Дальнем Востоке. Все равно эти переживания универсальны.

Книга готова на три четверти. Написано шесть глав из восьми.