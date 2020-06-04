«Кто покинет дом, будет арестован»: что говорят калининградцы, оказавшиеся в эпицентре беспорядков в США

Калининградцы, которые живут в США, рассказали о массовых беспорядках и демонстрациях, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

МИРНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

Калининградец Владимир Богданов и его жена Татьяна третий год живут в Колумбусе, столице штата Огайо. Это так называемый восток Среднего Запада США. Относительно недалеко от штата Миннесота, название которого сейчас мелькает во всех новостях. Именно там, в Миннеаполисе, офицеры полиции 25 мая задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой купюры. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Флойда. Один из стражей порядка уложил Флойда на асфальт и встал ему коленом на шею. В таком положении Джордж Флойд провел около семи минут – мужчина не мог дышать. Он умер в ближайшей больнице, не придя в сознание. После этого в Миннесоте, а следом в других штатах начались протесты, волнения и массовые беспорядки. Город Колумбус не стал исключением.

Владимир и Татьяна живут в штате Огайо третий год.

Наш земляк Владимир Богданов – молекулярный биолог и биохимик. Он занимается исследованиями сердечно-сосудистых заболеваний в Университете штата Огайо, куда его пригласили работать после учебы в Санкт-Петербургском государственном университете. Он много общается со студентами и ежедневно видит демонстрации молодежи. В основном это люди до 35 лет, но есть и старше.

- Это мирные демонстрации. Студенты сидят на траве с термосами и плакатами. Вот и весь их протест – все тихо, прилично и спокойно. Они просто высказывают свое мнение и никого не трогают. Выкладывают тематические посты в соцсетях, вроде черного квадрата и надписи «Black Lives Matter (Жизни черных важны)». Сейчас еще появилось движение «All Lives Matter (Все жизни важны) ». Они не бьют стекла и не занимаются мародерством, - говорит Владимир.

Последнее – прерогатива жителей не очень благополучных кварталов, которые расположены неподалеку от даунтауна, где теснятся деловые высотки, офисы и развлекательные объекты.

Друзья наших героев живут как раз в деловом центре. Там две ночи подряд были погромы: агрессоры били витрины и машины. Говорят, весь бизнес в Штатах от таких случаев застрахован. Но как быть мирным гражданам? Правильно – сидеть дома и не высовываться.

- Днем мирные протесты, а к ночи выходят активисты и начинают погромы. Поэтому наша подруга, которая живет в даунтауне, два дня не выходила из дома, - говорит Володя.

ПОДОЖГЛИ МОЮ МАШИНУ?

И все же волна агрессивных недовольств докатилась и до дома, где живут калининградцы. Неподалеку в один из вечеров подожгли контейнер со строительным мусором – округу заволокло дымом. Вероятно, кто-то из протестующих проходил мимо, возвращаясь из дуантауна, и решил зажечь.

- Представьте, что вы живете в хрущевке, а рядом есть контейнер с мусором. Мимо проходят, к примеру, футбольные фанаты, возвращающиеся со стадиона. Какой-то активист на кураже поджигает мусор – кидает в него петарду или дымовую шашку. Бабахнуло, загорелось, задымилось. Наверное, приедут пожарные и потушат. На этом все. А тут, в условиях сложившейся ситуации, подъехали порядка 6 полицейских машин, пожарные и SWAT. Да еще и вертолет кружил. Я такое видел впервые, - рассказывает Владимир.

SWAT - это аналог СОБРА в России. Такое подразделение со спецвооружением армейского типа. Участвует в операциях с высоким риском, в которых требуются способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.

Мирная демонстрация на главной улице Колумбуса. Протестующие идут из даунтауна и расходятся по домам.

- Мы живем в многоквартирном доме, естественно все соседи вышли на улицу, начали снимать. Что-то горит, полиция – всем же интересно! Но постепенно народ стал расходиться. Я уже зашел в дом, когда подъехал SWAT. Они остановились под нашими окнами на 30 секунд и объявили в громкоговоритель: «Кто покинет дом, будет арестован». Арестовали бы меня, если бы я вышел после этих слов? Не уверен. Хотя это зависело бы от моего поведения. Сделано это было, скорее, чтобы успокоить людей, чтобы никто не пошел в отрыв, не дал волю эмоциям, - говорит Владимир.

Он признается, что испугался в тот вечер не на шутку. Боялся, что подожгли его машину, которая была припаркована как раз возле загоревшегося контейнера.

- Я реально испугался. Дым шел оттуда, где была наша машина. Подойти и посмотреть было нельзя. Я приблизил зумом камеры и понял, что не машина горит. Отлегло, – говорит Владимир.

Владельцы магазинов вблизи даунтауна заколачивают щитами окна и витрины, чтобы их не разбили.

По его словам, в городе уже несколько дней действует комендантский час – с 22:00 до 06:00. По ночам протесты продолжаются, так что предприниматели заколачивают щитами окна и витрины магазинов вблизи даунтауна, чтобы их не разбили.

- Гражданской войны в стране нет, конечно. Это все чушь из телевизора. Панические настроения, страх, опасения – возможно. Особенно со стороны старшего поколения, - рассуждает Володя. – Мы привыкли, что если показывают США по телевизору, то это обязательно Нью-Йорк или Чикаго с их небоскребами. Но в действительности же Америка одноэтажная, двухэтажная – так и есть. За исключением вот этих скучных деловых центров с высотками. Так что если вас привезти в центр города, где мы живем, вы подумаете что это Окружная в Калининграде. Невысокие дома, простые люди. Население разбросано по стране. Все протесты по большому счету не касаются обычных граждан, которые хотят просто спокойно жить и работать. Но, конечно, им не все равно. Люди смотрят телевизор и здесь у нас все эти погромы и ужасы крупным планом тоже показывают. На определенную категорию людей это, конечно, действует. У моей жены есть коллега – так у него дома 5 телевизоров! Он мыслит немного по-другому, чем те, у кого телевизоров нет вовсе.

Владимир отмечает, что в США, в особенности в преддверии президентских выборов, политтехнологами население делится на определенные фокус-группы: афроамериканцы, неработающие белые, работающие белые, средний класс, богатые и т.д.

- И каждую эту группу надо по-своему обрабатывать, чтобы получить голоса на очередных выборах. А 3 ноября в США состоятся выборы президента. Тему расизма часто поднимает демократическая партия. Так что все связано, - говорит Владимир.

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