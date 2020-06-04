«Доверьте лето детям, пусть насытятся свободой!»: психолог рекомендует, как родителям и детям настроиться на необычные каникулы

Этим летом всем россиянам рекомендовано оставаться дома. И перед родителями (тут неважно – работающими или нет) встает вопрос, чем занять детей ближайшие три месяца? Как сделать так, чтобы, постоянно находясь дома, ребенок и отдохнул, и все же получил какой-то новый опыт? Почему не стоит родителям превращаться в аниматоров? Об этом рассказывает педагог-психолог, член Федерации психологов образования России, победитель заключительного этапа конкурса «Педагог-психолог России-2017» Елена Болдырева.

ОДНИ ДОМА

- В городах дети будут вынуждены оставаться дома, - говорит эксперт. – И скорее всего, подолгу «зависать» в гаджетах. Уповать на то, что ребенок будет сам регулировать свое время за телефоном или компьютером, нереально. В этом вопросе, думаю, имеет смысл подготовиться. Если вы тоже дома, есть возможность проводить с детьми времени больше. А если дети подустали, и игры не клеятся, можно вместе пойти погулять, прокатиться на велосипедах.

Если вы пришли с работы, позовите ребенка, но обойдитесь без дотошных расспросов. Просто поинтересуйтесь, как прошел день, расскажите, что интересного было у вас. В течение дня тоже можно общаться, например, через мессенджеры. Это значит писать друг другу что-то интересное, не превращая переписку в отчет о проделанной работе.

Вот некоторые рецепты от Елены Болдыревой, на которые можно опираться.

1. Родительский контроль. Есть смысл заранее побеспокоиться о программах и функциях родительского контроля на гаджетах, ограничивающих доступ и время, проведенное в гаджетах. Важно об этом ребенку заранее проговорить. Но не в форме ультиматума, а в формате принятого вами решения как взрослого.

2. Кино. Если ребенок будет сидеть все время дома, обеспечьте его какими-то подходящими развлечениями: скачанными на флешку фильмами, которые он может смотреть в течение дня.

3. Игра. Если у вас несколько детей или есть возможность приглашать друзей вашего ребенка, это вдвойне замечательно. Научите их играть в настольные игры. Есть такая особенность: в присутствии взрослых дети играют в настольные игры, а самим им будто неинтересно. Важно переключить детей на взаимодействие друг с другом, дать почувствовать интерес настольной игры. И тогда ребенок будет стремиться играть сам и находить для этих игр товарищей.

Игры: «Уно», любые бродилки-настолки, лото, «Соображарий», «Коварный лис: дело о пропавшем пироге», «Свинтус», домино, «Активитет». Еще сюжетные игры - строим город, играем в больницу – знаете, сколько времени занимает создание карточек больных? Или в библиотеку!

Дети очень отзывчивы на игру, только им надо создать условия для этого. И точно не требовать убирать игрушки каждый день. У нас в детстве неделями построенный город мог стоять на полу, а мы в него каждый день играли.

Елена Болдырева.

4. Свободное время. Забить день ребенка чем-то полезным – не лучшая идея, должно быть и свободное время. Когда можно делать по своему выбору и решению то, что хочется. Может быть, спать до 11:00. Да пусть так спит хоть все лето!

- Предвижу возражения родителей: как ребенок приучится дисциплине? Я далека от иллюзии, что детей можно приучить рано вставать. Либо это ему подойдет по его типу темперамента, либо он будет страдать от этого. Тем более, сейчас, в нерабочие дни апреля и мая была возможность вставать попозже, и было здорово! Поэтому лето – это время, когда ребенок может насытиться свободным временем, получить опыт самому распоряжаться им без оглядки на того, кто за плечом. Это нужно, чтобы потом, когда начнется учебный год, у ребенка были силы и желания включаться в более быстрый темп.

5. Летняя учеба. Психолог не рекомендует заставлять ребенка (если он сам не хочет) учиться в этот период. На лето, конечно, задают, и, кажется, что это надо выполнять, а родителю контролировать. Но давайте сравним: вам самому охота во время отпуска какие-то задания выполнять? Поэтому с уважением стоит относиться к летним каникулам детей. Потому что им это время и дано, чтобы отдохнуть от того, что было в течение учебного года. Отдых - хорошая профилактика выгорания и подкрепление мотивации на дельнейшую учебу.

6. Чтение. Умение читать – это желание читать. А если тебя заставляют из-под палки, как можно любить и хотеть делать то, что не нравится? Не навязывайте готовый список книг, предложите ребенку на выбор: может это будут журналы, комиксы, энциклопедии, посмотрите, к чему его тянет. Можно провести исследование: пусть каждый в семье расскажет о книге, которая по-настоящему зацепила, а не о той, что вспомнилась из школьной программы.

7. Обязанности в семье. Это важная сторона – свой вклад в жизнь семьи. Уходя на работу, можно оставить список поручений (но не больше одного-трех), которые ребенку необходимо выполнить: помыть посуду, вынести мусор, пропылесосить комнату…

ГЛАВНЫЕ УСТАНОВКИ

- Доверяйте детям их летние каникулы! – призывает специалист. - Порой ребенку запоминается не множество событий в его каникулы, а день, который он мог сам по своему усмотрению провести. Ребенок должен провести свое лето с удовольствием. А родительская задача - создать условия для этого в рамках существующих обстоятельств.

На выходных уделяйте ребенку свое внимание, поиграйте с ним в какую-нибудь игру, может, даже в интернете. Если выясниться, что ребенку что-то интересно: снимать в тик-токе, вести блог – поддержите его увлечение, будьте активным подписчиком, будьте включены в это, но без фанатизма.

Если есть возможность проводить время на улице – вперед, на прогулку!

ВАЖНО!

Не спонсор, не аниматор, а родитель

- Сейчас можно найти в интернете много разных советов, рекомендаций, вебинаров о том, как следует растить и воспитывать детей, - рассказывает Еена Болдырева. - Есть полезная информация, есть - неподходящая. Родитель теряется в этом многообразии. А еще подвергается внешнему давлению со стороны СМИ (растите детей успешными!), со стороны родственников (что из него вырастет, неженка какой!), со стороны школы (он у вас плохо читает, он у вас ленивый, плохо вы его воспитываете). В таком потоке немудрено потерять ясные ориентиры. И понять, что подходит собственному ребенку, а что - нет.

И тогда случаются крайности. Крайность игнорирования особенностей ребенка. Крайность чрезмерного огорчения от того, что накричали на ребенка, а это его может травмировать. А ведь родители кричат от бессилия, находясь при этом в жутком чувстве вины и страхе. Страх и вина – неконструктивные чувства для общения с ребенком. Они мешают правильно сориентироваться родителю, выбрать то, что действительно подходит его ребенку и их отношениям. И это рождает во внутреннем мире чувство злости. Сложно оставаться в этой каше заботливым, чутким родителем, который и нужен ребенку. Ребенку не нужен спонсор, учитель, аниматор, ходячая энциклопедия. Ребенку нужны достаточно хорошие родители, живые люди, которые могут уставать, могут рявкнуть, не хотеть играть. Но! Важно (после крика) не обвинять: «Это ты меня довел!», не ждать, пока ребенок сам придет и извинится. Достаточно хороший родитель интуитивно протянет руку ребенку для контакта и скажет: «Мне жаль, что я повысила голос. Просто я устала. Давай попьем чай».

КОНКРЕТНО

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